Șansă uriașă pentru titularul lui Dinamo! I-a luat fața fostului jucător de la Manchester United și merge la Cupa Africii

Cupa Africii pe Națiuni se va desfășura în perioada 21 decembrie – 19 ianuarie. Naționala Camerunului și-a confirmat lotul pentru această competiție, iar titularul de la Dinamo are o șansă mare să joace și chiar să câștige marele trofeu alături de țara sa.

Titularul lui Dinamo, prezent la Cupa Africii pe Națiuni

Finalul anului 2025 vine cu o competiție foarte interesantă, care „încălzește” echipele din Africa pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Cupa Africii pe Națiuni, care se va desfășura între 21 decembrie și 19 ianuarie, își cunoaște toate participantele.

, naționala din Camerun este însă prezentă la Cupa Africii. Selecționerul Marc Brys a fost demis, iar în locul acestuia a fost instalat David Pagou, unul dintre asistenții săi.

Între cei 27 de jucători convocați pentru se află și Devis Epassy, titularul din poarta lui Dinamo. Șansa fotbalistului „câinilor” de a fi titular și în poarta Camerunului sunt foarte mari, mai ales după ce Andre Onana, , a fost lăsat în afara lotului.

Boala peste care a trecut portarul lui Dinamo

În toamna acestui an, mai exact în septembrie, Devis Epassy a trecut prin momente mai puțin plăcute. Înaintea unei deplasări la Ploiești, pentru un meci din campionat contra Petrolului, portarul camerunez nu a făcut parte din lot.

„Epassy a avut încă de săptămâna trecută varicelă. Nici nu a intrat în contact cu jucătorii, nu a mai venit. E un singur caz, a luat de la fetița lui”, spunea Andrei Nicolescu înainte de Petrolul – Dinamo, din etapa a 9-a.

