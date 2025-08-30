Șansa vieții pentru Jaqueline Cristian. De la ce oră joacă românca împotriva unei adversare care n-a trecut niciodată de turul III la US Open

Jaqueline Cristian este ultima jucătoare din România rămasă în competiția de simplu la US Open. Ea poate face azi pasul către optimi, dacă trece de Amanda Anisimova, locul 9 mondial și finalistă la Wimbledon anul acesta.

Jaqueline Cristian și Amanda Anisimova nu s-au întâlnit niciodată în carieră

Anisimova este a treia jucătoare din America, care iese în calea româncei. Anterior, Anisimova pare favorită în meciul cu Amanda, dar lucrurile nu stau chiar așa.

Jucătoarea cu origini ruse pare să aibă un adevărat complex la US Open. Ea nu a reușit niciodată să treacă de turul al treilea al Grand Slamului american, astfel că nu a acces în săptămâna a doua.

Amanda Anisimova a suferit trei eliminări în runda inaugurală a Openului American și a ajuns în turul trei al competiției pentru a doua oară, în acest an. Cristian și Anisimova nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul mondial feminin.

Meciul va începe după ora 23.30

Ele sunt programate să joace pe Grandstand nu înainte de ora 23.30, ora României. Înainte de meciul lor sunt programate partidele dintre Noskova – Muchova și Wong – Rublev, cu începere de la ora 18.00, ora României.

Jaqueline și-a egalat deja cea mai bună performanță la un Grand Slam, prezența în turul al treilea. A fost acolo și la Australian Open, anul 2025 fiind de departe cel mai bun din cariera sportivei bucureștence.

Prin calificarea în turul al treilea la US Open, Jaqueline a urcat în clasamentul live WTA 8 poziții și este, în acest moment, pe cel mai bun loc al carierei, 41. În cazul în care va trece și de Anisimova, ea va intra în top 40 mondial și poate prinde tabloul principal la mai toate turneele importante din circuitul feminin.

Poate încasa 400.000 de dolari

De asemenea, prezența în turul al treilea vine cu un bonus financiar consistent.

Câștigătoarea va avea parte de un duel tare în optimile de finală. Jaqueline Cristian sau Amanda Anisimova se vor bate cu învingătoarea din partida Maria Sakkari – Beatriz Haddad Maia.