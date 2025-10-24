Ce șanse mai au FCSB și Universitatea Craiova la primăvara europeană. Ce spun calculele specialiștilor

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut confruntarea cu Bologna, 1-2, în timp ce Universitatea Craiova a făcut doar egal, 1-1, cu Noah.

Ce spun statisticienii despre șansele FCSB de a se califica mai departe în Europa League

Astfel, cei de la FCSB au rămas cu doar 3 puncte, obținute în urma duelului cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei principale de Europa League. Specialiștii de la au calculat ce șanse mai are campioana României de a merge mai departe, iar procentajul nu este unul îmbucurător. Aflată pe locul 28, FCSB are doar 18,3 la sută procentaj de a prinde un loc între primele 24 de echipe, iar o calificare între primele 8 e văzut drept imposibilă, cu un procentaj de 0,3 la sută.

Formația condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va avea în continuare un program dificil, cu meciuri în care va porni cu a doua șansă. Pentru bucureșteni urmează confruntarea cu FC Basel, din deplasare, după care un nou meci departe de casă, la Belgrad, cu Steaua Roșie. În decembrie, Feyenoord este așteptată la București, pentru a-și măsura forțele cu FCSB, după care trupa patronată de Gigi Becali va încheia faza grupelor cu o deplasare la Dinamo Zagreb și un meci acasă, cu Fenerbahce.

Având în vedere acest program, cât și jocul neconvingător al celor , putem spune că și cu ochiul liber se observă că speranțele de calificare mai departe sunt minime. Totuși, în fotbal s-au văzut multe, iar prestația încurajatoare din repriza secundă a partidei cu Bologna ar putea să fie un nou moment de pornire pentru rezultate mai bune.

Clasament Europa League

Universitatea Craiova își pune piedică singură după egalul cu Noah. Ce șanse are trupa lui Mirel Rădoi să meargă mai departe

, care însă nu s-a terminat cu rezultat așteptat. Oltenii au făcut doar egal, 1-1, și acum se uită cu dezamăgirea echipei care a fost cotată mai bine și nu a putut să învingă. Conform statisticienilor, pentru trupa din Bănie există 34,3 la sută șanse de a merge mai departe în Conference League după egalul făcut cu formația din Armenia.

Oltenii au și ei un program dificil până la final. Formația condusă de Mirel Rădoi urmează să joace cu Rapid Viena în runda viitoare, după care va primi vizita celor de la Mainz. Aventura europeană, din faza grupelor, se încheie cu un nou meci acasă, contra celor de la Sparta Praga, după care va urma deplasarea din Grecia, pentru partida cu AEK Atena.

Clasament Conference League