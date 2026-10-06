Șansele României la EURO 2028, aruncate în aer după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor!

România a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în această ediție de Liga Națiunilor. Cel mai recent, luni seară pe Arena Națională contra Suediei, scor 0-1. Astfel, în mod evident, naționala lui Gică Hagi (61 de ani) ocupă în prezent ultimul loc în această grupă B4, fără punct și cu un golaveraj de coșmar 3-13.
În acest context, cel mai probabil naționala noastră se va afla în urna a treia valorică la tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul European din 2028. Așadar, cel puțin în teorie, „tricolorii” vor avea parte în mod cert de doi adversari mai bine cotați în acea campanie de calificare, ceea ce în principiu înseamnă șanse destul de mici de accedere la turneul final.
De altfel, statisticienii de la Football Meets Data chiar au realizat luni seară, după încheierea meciurilor din Liga Națiunilor, un clasament al șanselor de calificare la EURO bazat pe cum arată lucrurile în acest moment, vizavi de ceea ce înseamnă pozițiile din Liga Națiunilor, urnele probabile pentru tragerea la sorți, calculele pentru meciurile de baraj și, bineînțeles, cotele echipelor în cauză.
În această analiză au fost incluse primele 19 naționale cu cele mai mari șanse de accedere la turneul final în acest moment, iar România nu se regăsește pe acea listă, în condițiile în care, după cum se știe deja foarte bine, la Campionatul European participă 24 de echipe. Așadar, conform „calculelor hârtiei”, șanse foarte mici pentru naționala noastră.
📈 19 teams with the highest chance to make 🇪🇺 EURO 2028 final tournament and the road that would lead them there.
🛣️ Possible routes:
1⃣ Group winners in qualifying (12 slots)
2⃣ Best runners-up (8 slots)
3⃣ Host protection (0-2 slots)
4⃣ Play-off win (2-4 slots) pic.twitter.com/8sQjKcfcKZ
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 5, 2026
De asemenea, conform sursei citate, după meciurile de luni seară din Liga Națiunilor, se confirmă, o dată în plus, de data aceasta matematic chiar, că România se va afla în urna a treia valorică la tragerea la sorți a grupelor pentru preliminariile EURO 2028. Pe de altă parte însă, există totuși și un aspect pozitiv. Acesta este reprezentat de faptul că noul format din Liga Națiunilor, care va fi pus în aplicare cu începere de la ediția următoare, va fi similar cu cel din Champions League, Europa League sau Conference League.
Mai exact, UEFA va forma doar trei ligi valorice, în loc de patru câte sunt acum, mai ample, iar fiecare ligă va avea câte trei grupe de câte șase echipe. Pentru a se putea realiza însă acest lucru, a fost însă nevoie ca actuala ediție să fie una de tranziție. Ceea ce înseamnă că se va retrograda și se va promova mai greu decât până acum.
Concret, au fost introduse baraje de menținere / promovare, chestiune care în contextul din prezent reprezintă un ajutor pentru România. Mai exact, în acest moment proiecția arată că sunt șanse foarte mari, de 71.7 la sută, ca naționala noastră să se afle și la ediția viitoare tot în Liga B, chiar dacă va termina pe ultimul loc în grupa din actuala ediție. Cel mai probabil, la cum arată lucrurile în prezent, România va fi inclusă atunci în grupa a treia valorică din Liga B, deci aproape de limita cu Liga C.
✅ CONFIRMED
France 🇫🇷, Italy 🇮🇹 secure Pot 1 in EURO qualifiers!
Romania 🇷🇴 confirmed in Pot 3.
Armenia 🇦🇲, Latvia 🇱🇻 confirmed in Pot 4. https://t.co/ZXIQh0sLZC
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 5, 2026
Projected 🏁 UNL composition for the next edition, as of 4 Oct.
There will be three groups of 6 in each league.
Each group will have two teams from each pot.
Each team plays twice against the opponent from their own pot, and once against the other 4 teams from remaining pots.
All teams from League A and B will enter League 1 of qualifiers for WC 2030. Only from League 1 it will be possible to qualify directly to WC.
League C teams will have to settle for League 2 in WC 2030 qualifiers, from where they will hope to get a Playoff spot. It is unknown how many PO spots will be available for League 2 teams.
👉 Full details on future editions of UNL and qualifiers available in our Simulator and our blog posts
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 5, 2026