Şantierele din Sectorul 4, securizate. Primăria ia măsuri pentru siguranţa traficului şi a pietonilor

Mai multe străzi din Capitală s-au transformat parţial în şantiere, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai. Activităţile complexe, desfăşurate în proximitatea zonelor cu trafic rutier şi pietonal presupun şi un anumit grad de risc, iar Primăria Sectorului 4 a luat decizia de a securiza perimetrele de lucru ale tuturor şantierelor de pe raza sa, aflate în coordonarea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Garduri de protecţie la toate şantierele din Sectorul 4

Măsura de securizare presupune montarea în zonele de lucru a unor sisteme de protecţie care au rolul de a împiedica accesul, chiar și accidental, în incinta şantierelor, a persoanelor neautorizate și de a menține astfel siguranța publică și de a preveni incidente nedorite. Sunt avute în vedere atât perimetrele în care se desfășoară lucrări de înlocuire a căii de rulare a tramvaiului, cât și lucrări de modernizare a infrastructurii de transport și de distribuție a agentului termic.

„Sistemele anterior menționate contribuie la îmbunătățirea aspectului spațiului public urban și la reducerea disconfortului în rândul comunității”, dau asigurări reprezentanţii Primăriei Sectorului 4.

Tineretului şi Calea Şerban Vodă, printre zonele vizate

Cel mai recent exemplu în acest sens , acolo unde a fost deja delimitat șantierul aferent înlocuirii liniilor de tramvai de partea carosabilă, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță. Sistemele de protecție care au fost deja montate sunt semnalizate corespunzător și vor fi menținute pe poziție strict pe durata desfășurării lucrărilor.

Sisteme similare au fost montate, de asemenea, și în locații în care au loc lucrări de înlocuire a conductelor și de reabilitare a sistemului de termoficare de pe raza sectorului 4, precum strada Luică și strada Turnu-Măgurele, dar și pe Calea Şerban Vodă, unde au loc lucrări de înlocuire a liniilor de tramvai.

Soluția implementată de nu se limitează doar la încercuirea propriu-zisă a zonelor de lucru și montarea elementelor de protecție. Prin intermediul Poliției Locale a Sectorului 4 constructorilor aflați sub contract cu Primăria Capitalei le este acordat sprijin în privința accesului facil al utilajelor în zonele de șantier, dar sunt desfăşurate şi acțiuni de îmbunătățire a fluenței traficului la orele de vârf, în zonele afectate de lucrări.