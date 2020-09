Sânziana Negru și Bogdan Mustățea și-au spus adio! Care a fost motivul despărțirii

După o relație de doi ani și jumătate, Sânziana Negru și Bogdan Mustățea au luat-o pe drumuri separate. Anunțul a fost făcut de către influenceriță pe contul ei de Instagram, ca urmare a întrebărilor primite din partea celor care i-au remarcat lipsa bărbatului. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Deși are peste 300.000 de urmăritori în mediul online, Sânziana este o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală, motiv pentru care nu a oferit detalii despre ruptura dintre ea și Bogdan, imediat după ce aceasta s-a produs.

Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din social media, surprinzându-și adesea admiratorii cu fotografii de excepție din locații inedite, iar vestea despărțirii a fost foarte tristă pentru fani.

Mereu cu zâmbetul pe buze și radiind de fericire, Sânziana Negru și Bogdan Mustățea erau, fără doar și poate, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea influencerilor. Deși nimeni nu s-ar fi așteptat ca cei doi să se despartă, iată că, spre dezamăgirea tuturor, aceștia au pus punct relației.

De cele mai multe ori, Sânziana Negru este un izvor de energie și de bună dispoziție pentru urmăritorii ei, dar, de data aceasta, a ales să discute un subiect mai puțin vesel, și anume despărțirea ei de Bogdan. Fosta iubită a lui Smiley a decis să își lămurească fanii cu privire la absența bărbatului de pe Instagram-ul său.

„Eu nu sunt adepta vorbitului prea mult despre relații, despre familie, pentru că mi se pare că trebuie să rămână private. Am share-uit cu voi anumite lucruri în măsura în care m-am simțit confortabilă, dar pe unele am preferat să le țin pentru mine, pentru că este mai bine ca mai puțină lume să știe ce se întâmplă la tine acasă, întotdeauna. Pentru că atât eu cât și Bogdan ne desfășurăm munca pe aceste canale, pe social media și munca noastră s-a îmbinat cu relația am simțit nevoia să împărtășesc următoarele lucruri cu voi. Probabil ați observat că Bogdan lipsește de pe Instagram-ul meu de ceva timp.” i-a transmis Sânziana comunității sale din mediul online.

Mai apoi, vedeta a confirmat zvonurile conform cărora ea și Bogdan nu mai formează un cuplu, dar a evitat să specifice motivul rupturii dintre ei doi, rămânând rezervată în privința declarațiilor.

„Motivul este cel la care s-a gândit mai multă lume și anume că ne-am despărțit. Am decis amândoi acum câteva săptămâni că e decizia corectă pentu noi, în momentul de față. N-am să intru în detaliile motivelor, pentru că astea ne privesc doar pe noi doi și atât. Am vrut, în primul rând, să scap de presiunea asta de a ști doar eu. A fost o relație cu foarte multe experiențe, experiențe pe care noi le-am trăit împreună și pe care le-am împărtășit aici cu voi. Probabil mulți dintre voi empatizați cu noi și cu ce am format noi în ultimii doi ani și jumătate.”, a adăugat influencerița.

Se pare că Sânziana Negru pare afectată de proaspăta despărțire, dar alege să fie optimistă și să privească partea plină a paharului, în ciuda momentelor grele prin care trece. Vedeta a mărturisit că refuză să își ascundă sentimentele și declară cu sinceritate că nu îi este ușor să se detașeze de situație.

„N-am să bravez acum să spun că e ușor sau să fiu acum femeia puternică și independentă care zice că „life goes on” (viața merge mai departe) deși asta se întâmplă. Dacă investești măcar și un minim de sentimente într-o relație de doi ani și jumătate, tot te simți vulnerabil și dezechilibrat. Mai ales că noi am trăit foarte multe lucruri împreună și intensitatea relației a fost una foarte mare și atunci e perfect nomal să simți un pic că deraiezi de la direcția pe care o aveai și să alegi una nouă. Încerc să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea care nu-s puține și chiar trebuie să fiu recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă, constant.”, a spus tânăra.

Sânziana a încheiat discursul într-o manieră mai veselă, în stilul ei caracteristic, afirmând că relația cu Bogdan a ajutat-o să se maturizeze și a avut un impact pozitiv asupra personalității ei.

„Sincer, cred că a fost cea mai frumoasă relație a mea de până acum prin prisma tuturor lucrurilor pe care le-am făcut împreună, a amintirilor pe care ni le-am creat și a experiențelor prin care am trecut amândoi și care, cu siguranță, ne-au format pentru a deveni oamenii care suntem astăzi.”, le-a transmis Sânziana Negru internauților.