Săptămână agitată pentru Dan Șucu în Italia. Genoa, negocieri pentru transferul a doi jucători

După ce și l-a mai adus sub formă de împrumut pe danezul Albert Gronbaek, Dan Șucu este hotărât să mai transfere jucători la Genoa în această perioadă de mercato.

Ce transferuri de jucători mai are în vizor Dan Șucu la Genoa

După ce l-a convins pe antrenorul Patrick Vieira să continue la Genoa, acționarul majoritar Dan Șucu să pregătește de noi transferuri prin care să-i ofere francezului un lot cu care să atace intrarea în cupele europene.

Conform site-ului , se anunță o săptămână plină de mișcări la Genoa, care vizează întărirea compartimentului median. În acest sens, urmează începerea negocierilor pentru aducerea a doi jucători de la retrogradata Monza.

Este vorba de Andrea Colpani, care își încheie împrumutul la Fiorentina, dar este greu de crezut că va rămâne la Monza, și de căpitanul Matteo Pessina, care vrea să rămână în Serie A și să reintre în circuitul echipei naționale a Italiei.

Genoa așteaptă o grămadă de bani de la Fiorentina

De asemenea, Genoa ar putea să-l aducă înapoi încă din această vară pe tânărul fundaș central Gabriele Calvani, care a impresionat la Brescia, dar care mai are încă un an de împrumut la formația ce a retrogradat în Serie C.

Pe de altă parte, clubul patronat de Dan Șucu așteaptă decizia celor de la Fiorentina în privința atacantului islandez Albert Gudmundsson. Gruparea viola are termen până marți, 24 iunie, să achite clauza de achiziționare definitivă a jucătorului, ce se ridică la 17 milioane de euro.

După ce l-a adus pe Nicolae Stanciu, la Genoa. Italienii au anunțat că omul de afaceri este dispus să plătească 3 milioane de euro pentru a-l lua pe mijlocașul Răzvan Marin de la Cagliari.