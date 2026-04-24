Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League

Universitatea Craiova și U Cluj joacă două meciuri decisive în câteva zile: finala Cupei României și duelul direct din play-off care poate stabili campioana.
Alex Bodnariu
24.04.2026 | 07:30
Universitatea Craiova și U Cluj se vor duela pe 13 mai în finala Cupei. Câteva zile mai târziu, cele două echipe se vor întâlni în Bănie și în meciul care poate decide titlul în Superliga. Etapa cu numărul 9 din SuperLiga, în care Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează, are loc în weekendul 15-18 mai. Ne așteaptă un final de sezon de foc, iar lupta pentru ambele trofee pare că se dă între cele două „universități”.

Oltenii au obținut biletele pentru finala Cupei României. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața celor de la Dinamo. Scorul după 120 de minute a fost 1-1, iar la penalty-uri băieții lui Filipe Coelho au fost mult mai inspirați.

În ultimul act al Cupei României, care se va juca pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Craiova va da piept cu U Cluj. Ardelenii au ajuns în marea finală după ce au trecut, tot la penalty-uri, la fel de dramatic, de FC Argeș, în deplasare. Câștigătoarea acestui duel se va califica automat în Europa League.

Doar la câteva zile distanță de finala Cupei României se joacă și meciul care poate decide titlul în Superliga. U Cluj merge în Bănie pentru returul play-off-ului cu Universitatea Craiova. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, 36, după primele 5 etape jucate, la o diferență de 5 puncte față de ocupanta locului 3, CFR Cluj. Sunt șanse mari ca formația care câștigă meciul direct să pună mâna pe marele trofeu.

Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară...
Digi24.ro
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917

Calificarea în Champions League e pe masă! Titlul se poate decide în Bănie!

În meciul tur dintre U Cluj și Universitatea Craiova, ardelenii s-au impus categoric, cu scorul de 4-0, pe Cluj Arena. Atunci, oltenii au jucat încă din prima repriză în inferioritate numerică, după ce Etim a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare imprudentă. Acum, oltenii s-ar putea mulțumi și cu un egal, întrucât au avantajul poziției din clasament în sezonul regular, acesta fiind primul criteriu la egalitate de puncte în play-off. Câștigătoarea titlului merge în Champions League, iar echipa care triumfă în Cupa României se califică în preliminariile Europa League.

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o...
Digisport.ro
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”

Practic, Universitatea Craiova și U Cluj vor juca, într-un interval de doar câteva zile, două finale: cea din Cupa României, urmată de partida crucială din Superliga. Oltenii au avantajul că, după meciul de la Sibiu, revin acasă, în Bănie, în timp ce U Cluj trebuie să facă o deplasare de durată.

Petrecere cu manele în vestiarul Universității Craiova! Laurențiu Popescu, primit ca un erou...
Fanatik
Petrecere cu manele în vestiarul Universității Craiova! Laurențiu Popescu, primit ca un erou de galerie: „Mi s-a spus unde vor trage adversarii” Video
„Mike e fericit!” Cine au fost remarcații lui Gică Craioveanu după Dinamo –...
Fanatik
„Mike e fericit!” Cine au fost remarcații lui Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova. „Senzațional”
„Craiova se ține de finalele ei!” Marius Mitran, editorial de suflet după victoria...
Fanatik
„Craiova se ține de finalele ei!” Marius Mitran, editorial de suflet după victoria cu Dinamo: „Știința a arătat că duce mult”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
