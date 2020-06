Săptămâna care poate decide titlul în Liga 1! Cum gestionează Bergodi pregătirea pentru meciurile cu Botoșani și CFR Cluj

Etapa cu numărul 4 din play-off-ul Ligii 1 s-a încheiat, iar ultimele rezultate ne duc la gândul că CFR Cluj nu poate să mai fie oprită din drumul către un nou titu, al treilea consecutiv, dar lucrurile se pot schimba chiar în această săptămână!

După egalul FCSB-ului cu Gaz Metan Mediaș, Universitatea Craiova pare să fie singura echipă mai poate emite pretenții în bătălia pentru campionat. Totuși, oltenii au nevoie de câteva meciuri consecutive cu victorie pentru a ajunge lângă clujeni.

Astfel, această săptămână devine foarte importantă pentru Știița și poate decide titlul în Liga 1! Cu o victorie în restanța cu FC Botoșani, Universitatea merge la Cluj pentru a juca cea mai importantă partidă din acest sezon competițional.

Cum alege Bergodi să-și împartă antrenamentele în săptămâna meciurilor cu Botoșani și CFR Cluj

Marți și duminică sunt zilele decisive pentru „juveți”. Mai întâi, Universitatea trebuie să treacă de Botoșani, reducând diferența la 4 puncte față de CFR. Sfârșitul săptămânii consemnează meciul dintre cele mai bune echipe ale campionatului, ocupantele locurilor 1 și 2, astfel că va exista o presiune mare pe olteni. Cu o victorie în Gruia, Craiova se poate apropia la un punct și putem avea cea mai încins sezon din ultimii ani.

Staff-ul tehnic condus de Cristiano Bergodi a programat două antrenamente de refacere după victoria cu Astra. Astfel, weekend-ul a fost destinat revenirii jucătorilor. Luni, Koljic și compania au avut o ședință de pregătire în cantonamentul din „Lunca Jiului”. După meciul de marți, antrenamentele vor continua în zilele de miercuri, joi și sâmbătă de dimineață. În aceeași zi, delegația Științei va decola de pe Aeroportul Internațional Craiova cu destinația Cluj-Napoca. Duminică este programată partida cu CFR, urmând ca „alb-albaștrii” să se întoarcă în Bănie imediat după joc.

Se poate decide titlul în această săptămână! Timpul de pregătire este scurt, dar Bergodi speră ca echipa sa să fie la capacitate maximă

Cristiano Bergodi a debutat cu dreptul pe banca tehnică a Universității Craiova, chiar dacă au fost emoții până la final. Oltenii s-au impus, scor 2-1, în fața Astrei, iar reușita de trei puncte a venit chiar la ultimele faze ale jocului. Elvir Koljic și-a recăpatat pofta de gol și a arătat că este unul dintre cei mai buni marcatori care au trecut în ultimii ani prin țara noastră, reușind să înscrie o „dublă” în duelul cu giurgiuvenii.

Jocul nu a arătat extraordinar pentru Știința, dar punctele sunt cele mai importante. După această etapă, „alb-abaștrii” sunt clasați pe locul secund, la 7 puncte de CFR Cluj, însă au de jucat restanța cu FC Botoșani, marți, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Reprogramarea meciului Craiova – Botoșani dă bătăi de cap ambelor combatante. Cristiano Bergodi a declarat după finalul jocului cu Astra: „Suntem o echipă foarte bună, avem ocazia în meciul cu Botoșani să facem ceva frumos, chiar dacă întâlnim o formație foarte bună, cu jucători buni. Sperăm să îmbunătățim munca cu băieții zi de zi. Sperăm să putem câștiga cu Botoșani, întrucât va fi greu, așa cum s-a văzut în seara asta și după vom vedea.

Partida cu CFR Cluj este departe pentru mine. Sunt sigur că se poate face o treabă bună cu băieții. Nu avem mult timp să lucrez pentru jocul de marți, să pot să reglez anumite lucruri. Avem antrenamente de refacere și probabil vom avea doar o zi de pregătire pentru Botoșani. Este o perioadă dificilă, e greu și pentru ei, deoarece au jucat sâmbătă. Nu se poate face peste noapte o reglare a problemelor din sânul echipei.”

FC Botoșani a jucat modest cu CFR Cluj, scorul final fiind stabilit după doar câteva minute de joc. La fel ca Bergodi, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, dă vina pe timp și speră ca echipa sa să-și îmbunătățească performanțele, dar nu pare prea convins că se va întâmpla acest lucru: „Hai să vedem meciul la Craiova. Este greu şi acolo. Nu am jucat niciun meci de pregătire. Miercuri am plecat la Craiova, după care ne-au închis ăştia. Am venit acasă. Şi ei sunt zăpăciţi. O să ne revenim. Normal că suntem obosiţi. O să jucăm la Craiova fără să ne antrenăm deloc. Nu avem altfel decât să plecăm duminică.”

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat și numele arbitrilor care vor oficia meciul de marți seara: Marcel Bârsan va conduce partida de la centru, iar Mihai Marica și Marius Nicoară vor fi arbitri asistenți. Rezervă a fost desemnat Andrei Chivulete, iar rolul de observator îi revine lui Marian Salomir.