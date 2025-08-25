Sport

Săptămână decisivă! Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj versus echipe de Champions League în lupta coeficienților UEFA

Echipele din Superliga nu luptă doar pentru calificarea în cupele europene, ci și pentru puncte în clasamentul coeficienților. Cu cine se bate România în clasament.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 23:15
Saptamana decisiva Universitatea Craiova FCSB si CFR Cluj versus echipe de Champions League in lupta coeficientilor UEFA
SPECIAL FANATIK
Săptămână decisivă! FCSB, CFR și Universitatea Craiova joacă pentru România! Bătălie cu Ungaria și Serbia în clasamentul UEFA. Cum arată situația coeficienților

Se anunță o săptămână de foc pentru fotbalul românesc. FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca joi în returul pentru calificarea în cupele europene. Situația din clasamentul coeficienților UEFA nu arată excelent, însă aceasta poate fi îmbunătățită. E bătaie mare pentru un loc mai bun în ierarhie.

Luptă strânsă în clasamentul UEFA. România poate urca în ierarhie!

În această vară, echipele din România au dezamăgit. Universitatea Cluj a fost eliminată în prima rundă din Conference League de Ararat Armenia. FCSB a ratat șansa să aducă puncte importante la coeficient după insuccesele cu Inter Club d’Escaldes, Shkëndija și Drita.

În plus, Universitatea Craiova, deși are o șansă bună să se califice în grupe după 2-1 pe terenul celor de la Başakşehir, a suferit și ea, mai ales în returul cu Spartak Trnava. CFR e poate echipa care a dezamăgit cel mai mult. Ardelenii au fost zdrobiți de Braga în Europa League și sunt ca și eliminați din Conference League după 2-7 cu Häcken în Suedia.

Cumulate, aceste rezultate negative au tras în jos România în clasamentul coeficienților. Țara noastră se bate cu Cipru, Croația, Ungaria, Serbia și Slovacia pentru un loc în top 20, iar o serie de rezultate bune în play-off ar putea facilita o posibilă ascensiune.

Cum se calculează coeficientul UEFA

Coeficientul UEFA pe țări este un clasament care arată cât de bine performează cluburile dintr-o națiune în cupele europene (Champions League, Europa League, Conference League). Fiecare victorie în grupe/fazele eliminatorii aduce 2 puncte, egalul 1 punct. În calificări, punctele se înjumătățesc (1 pentru victorie, 0,5 pentru egal).

Toate punctele obținute de cluburile unei țări se adună și apoi se împart la numărul de echipe înscrise inițial în cupele europene. Rezultatul pe sezon se adaugă la celelalte patru, iar suma ultimilor 5 ani dă poziția în clasament.

Ce loc ocupă România în clasamentul UEFA

În clasamentul live, România ocupă locul 23, cu un punctaj pe ultimii 5 ani de 22,000. Situația nu arată excelent, având în vedere că Universitatea Cluj nu mai poate aduce vreun punct în clasament, iar CFR-ul e aproape sigur out din cupele europene. Acum toată baza e în Universitatea Craiova și FCSB.

Coeficient România
Săptămână decisivă! FCSB, CFR și Universitatea Craiova joacă pentru România! Bătălie cu Ungaria și Serbia în clasamentul UEFA. Cum arată situația coeficienților

Cu cine se bate țara noastră pentru un loc mai bun în clasament

Cipru, ocupanta locului 20, are în acest moment un punctaj de 27,172 și 3 echipe aflate în cursa pentru un loc în cupele europene. Pafos e aproape sigură de faza principală UEFA Champions League după 2-1 în Serbia cu Steaua Roșie. Totuși, AEK Larnaca și Omonia și-au pierdut meciurile din play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.

Ungaria, prima peste România. Ce coeficient au maghiarii

Ungaria e țara cu care ne batem pentru un loc mai bun în clasament. Maghiarii au un punctaj de 22,125. România ar putea avea un avantaj însă. Ferencváros a fost învinsă acasă de Qarabag, cu 1-3, în play-off-ul Champions League, iar Győr nu e sigură de prezența în cupele europene după victoria la limită, 2-1, cu Rapid Viena, în Conference League.

Avantaj pentru România față de Serbia, Slovacia și Slovenia

Serbia, la fel ca România, are un punctaj de 22,000 în ierarhia UEFA. Vecina noastră a rămas cu o singură reprezentantă în cupele europene: Steaua Roșie. Echipa din Belgrad a pierdut cu 1-2 meciul cu Pafos și ar putea retrograda în Europa League. Asta înseamnă că țara noastră ar putea să își creeze un ușor avantaj. Asta doar în cazul în care Universitatea Craiova prinde un loc în faza principală a Conference League.

De asemenea, și Slovacia mai are o singură echipă în cupele europene, pe Slovan Bratislava, și are un scor de 21,375 în clasamentul UEFA. Echipa din capitală a fost învinsă de YB Berna, cu 0-1, în play-off-ul Europa League. Slovenia, în schimb, cu un punctaj de 20,469, e reprezentată de Celje și Olimpija Ljubljana în Conference League.

Diferențele nu sunt mari, iar România ar putea urca treptat în clasament. În plus, țara noastră ar putea profita în viitor de punctajul mare obținut de FCSB în campania europeană din sezonul precedent. Totuși, e nevoie de multă constanță în rezultate.

