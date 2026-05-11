În Bănie urmează una dintre cele mai intense și spectaculoase săptămâni sportive din ultimele decenii. Timp de șapte zile, Craiova va trăi aproape exclusiv prin confruntările cu „U” Cluj, într-un adevărat maraton al orgoliilor și al trofeelor. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor întâlni de două ori la fotbal, în meciuri care pot decide atât câștigătoarea Cupei României, cât și noua campioană, iar între cele două dueluri de pe gazon Sala Polivalentă din Bănie va găzdui alte două confruntări cu miză uriașă: SCMU Craiova și UBT Cluj-Napoca se duelează în semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Săptămâna în care Craiova joacă totul contra Clujului

Primul mare episod al acestei săptămâni de foc va avea loc miercuri, la Sibiu, acolo unde Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor înfrunta în finala Cupa României. Pentru olteni, este șansa de a cuceri primul trofeu important după ceva ani.

Doar patru zile mai târziu, cele două formații se vor întâlni din nou, de această dată în campionat, într-un meci care poate decide titlul. înaintea ultimelor două etape, iar duelul direct din Bănie se anunță decisiv. Dacă echipa lui Filipe Coelho se impune, titlul ajunge matematic la Craiova. În schimb, un egal sau o victorie a clujenilor ar împinge lupta pentru campionat până în ultima rundă.

Craiova și Cluj mută rivalitatea și pe parchet

Între cele două confruntări din Superliga, Craiova va fierbe și pentru baschet. Joi și sâmbătă, de la ora 19:00, SCMU Craiova primește vizita celor de la UBT Cluj-Napoca în primele două meciuri ale semifinalei Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Seria se joacă după sistemul „3 din 5”, iar după confruntările din Sala Polivalentă, duelul se mută la Cluj pentru meciul al treilea și, dacă va fi necesar, pentru partida a patra. În eventualitatea unui scor egal după patru jocuri, decisivul pentru calificarea în finală va avea loc din nou în Bănie.

Ecoul sezonului de aur din 1991 revine în Bănie. Craiova poate retrăi săptămâna care a adus ultimul event

Pentru mulți suporteri ai Universității Craiova, săptămâna aceasta amintește inevitabil de sezonul istoric 1990-1991, ultimul în care Știința a realizat eventul. Și atunci, Craiova și-a jucat practic întreg sezonul în doar câteva zile.

În etapa a 34-a, oltenii au câștigat campionatul după victoria cu 3-1 împotriva Sportului Studențesc, o altă echipă cu profil universitar, reușind să termine peste Steaua datorită golaverajului. La doar trei zile distanță, Universitatea cucerea și Cupa României, după 2-1 cu FC Bacău, într-o finală disputată la București.

La 35 de ani distanță, istoria pare să ofere un nou scenariu special pentru Craiova. De această dată, oltenii vor disputa mai întâi finala Cupei României, iar apoi, la doar patru zile, meciul care poate decide campionatul. Două finale într-un interval extrem de scurt și poate cel mai important moment trăit de Universitatea Craiova după marele sezon din 1991.

Marian Barbu, la centrul finalei Cupei României Betano dintre U Cluj și Universitatea Craiova

El este unul dintre cei mai lăudați centrali din ultimii ani, iar multă lume, inclusiv Gigi Becali, este de părere că este chiar și peste Istvan Kovacs în acest moment.

Centralul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial al partidei va fi Ionuț Coza. Arbitrul VAR va fi Iulian Dima, iar arbitrul AVAR va fi Cristina Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi Alexandru Vodă, iar observatorul de arbitri Adrian Comănescu.