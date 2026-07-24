Sport

„Săptămâna neagră”, impact imediat în clasamentul coeficienţilor UEFA! Pe ce loc a ajuns România în cupele europene

Nicio echipă românească nu a reuşit să se impună la mijlocul săptămânii în cupele europene. Aceste rezultate negative au avut impact imediat în clasamentul coeficienţilor
Marian Popovici
24.07.2026 | 09:21
Saptamana neagra impact imediat in clasamentul coeficientilor UEFA Pe ce loc a ajuns Romania in cupele europene
SPECIAL FANATIK
"Săptămâna neagră", impact imediat în clasamentul coeficienţilor UEFA! Pe ce loc a ajuns România în cupele europene. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
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A fost o săptămână neagră pentru România în cupele europene. Universitatea Craiova a pierdut pe terenul lui Levski Sofia, scor 0-1, în turul doi preliminar din Champions League, în timp ce FCSB a cedat şocant cu FK Auda, scor 2-3, în turul doi preliminar din Conference League. Cele două formaţii din Cluj au remizat. Alashkert – CFR a fost 1-1, în timp ce U Cluj – Brann Bergen a fost 2-2.

România, depăşită de Austria în clasamentul coeficienţilor UEFA

Această serie de rezultate negative a avut impact imediat în clasamentul coeficienţilor UEFA. România a coborât o poziţie în această ierarhie, până pe locul 21, fiind depăşită de Austria, care a urcat în locul nostru.

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Echipele din Austria au obţinut victorii pe linie. În preliminariile Champions League, Sturm Graz s-a impus cu 4-0 în faţa celor de la Hearts, în timp ce Rapid şi Austria Viena au obţinut succese clare în preliminariile Conference League, care au dus Austria peste România în clasament.

Clasamentul coeficienţilor UEFA. Sursa: Facebook Football Meets Data
Clasamentul coeficienţilor UEFA. Sursa: Facebook Football Meets Data

Echipele româneşti,  în faţa unei săptămâni decisive

Echipele româneşti au serios de tras pentru calificare, deşi suntem într-o fază incipientă a cupelor europene. La retur, prima va intra în scenă Universitatea Craiova, care speră să întoarcă scorul de 0-1 din turul de la Sofia, cu Levski, miercuri, de la ora 20:30. Pe „Ion Oblemenco” se aşteaptă un stadion plin.

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FCSB vrea să spele ruşinea de pe Ghencea şi să tranşeze calificarea în returul cu Auda, formaţia din Letonia fiind, pe hârtie, mult sub nivelul echipei lui Gigi Becali. CFR Cluj este favorită în returul cu Alashkert, după 1-1 în meciul tur.

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Cea mai grea misiune o va avea U Cluj în Norvegia. Ardelenii au revenit spectaculos în final de la 0-2 la 2-2, dar trebuie să obţină victoria dacă vor să meargă mai departe. Echipa lui Bergodi a căzut din Europa League, acolo unde a pierdut după executarea loviturilor de departajare împotriva lui Dinamo Kiev.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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