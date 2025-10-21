Șapte ani fără „Minunea Blondă”! „Maximii“ Universității Craiova, plini de emoții la mormântul marelui Ilie Balaci: „Făcea parte din viața noastră!“

ADVERTISEMENT

Pe 21 octombrie se împlinesc șapte ani de la moartea lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalul românesc. Momentul a fost marcat, așa cum s-a obișnuit deja, de către fostele glorii ale Universității Craiova, care au fost prezente la mormântul lui Balaci și au adus au omagiu.

Chiar în ziua în care acum șapte ani de zile Ilie Balaci și-a dat ultima suflare, fostele glorii ale Universității Craiova, în frunte cu președintele Sorin Cârțu, au făcut un gest special în memoria „Minunii Blonde“. Aceștia s-au strâns în prima parte a zilei de marți la mormântul „optarului“ Craiovei Maxima, au adus un omagiu și și-au amintit de momentele frumoase pe care le-au petrecut alături de „Minunea Blondă“. Printre cei prezenți s-au numărat Sorin Cârțu, Gabi Boldici, Emil Săndoi, Nae Ungureanu, Ion Împușcătoiu, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Nicolae Negrilă, Marian Bondrea, Rodion Cămătaru și Silviu Lung.

Pe mormântul lui Ilie Balaci era așezată „celebra“ coroană alb-albastră în formă de opt, pe care era scris mesajul „Ilie Balaci, de la 8 la infinit“. De asemenea, o mulțime de alte flori și lumânări s-au putut vedea la căpătâiul „legendei“ Universității Craiova.

Sorin Cârțu, declarații emoționante lângă mormântul lui Ilie Balaci

Cel mai afectat la această comemorare a fost președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu. Acesta și-a găsit cu greu cuvintele, a mai ascuns, printre rânduri, lacrimile și nu a încetat să-și aduc aminte cu plăcere de momentele în viață ale lui Ilie Balaci. De asemenea, „Sorinaccio“ ne-a povestit un gând personal, în care-și imagina cum ar fi fost trăită calificarea Craiovei în grupele Conference League de către Ilie Balaci.

„Nu prea mă pricep să vorbesc în astfel de momente, mai ales când este vorba de o persoană extrem de apropiată, așa cum a fost și Ilie. Au trecut 7 ani grei pentru familie, să nu-l mai aibă, dar și pentru noi, prietenii lui, coechipierii. Ne-a fost greu să acceptăm pierderea lui, ca și atunci, când am aflat vestea tristă. Ilie făcea parte din viața noastră, din existența noastră și a Universității Craiova. Ne întâlneam des, vorbeam, spunea tot felul de povești, de glume.

Prietenii se fac mai greu și, în momentul în care îi pierzi, te doare. Mă și gândeam de curând ce ar fi fost dacă era și Ilie lângă noi, să trăim împreună toate aceste momente de bucurie cu echipa, precum calificarea în grupele Conference și așa mai departe. Sunt sigur că ar fi fost un prilej de satisfacție pentru el, pentru că întotdeauna a fost lângă noi. El și cu „Nelu“ Oblemenco au fost ctitorii performanței la Craiova. Luăm viața așa cum este și mergem înainte“, a declarat plin de emoții Sorin Cârțu.

Emil Săndoi și detaliul neștiut despre Ilie Balaci

Nici Emil Săndoi nu a reușit să lase la o parte emoțiile și a menționat un scurt moment marcant pentru el, de pe timpul când promovase de la juniori. Nu în ultimul rând, Săndoi a oferit și un scurt detaliu neștiut despre „Minunea Blondă“.

„Este incredibil cât de repede au trecut cei 7 ani fără Ilie Balaci. O pierdere mare pentru toată lumea, pe lângă faptul că a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat vreodată fotbalul românesc. Așa, ca un scurt detaliu, Ilie reușea, cumva, să coaguleze toate energiile dinaintea partidelor și punea mult suflet pe teren de fiecare dată. Dumnezeu să-l odihnească în pace și va rămâne permanent în memoria tuturor. Cui nu-i e dor de el? Ar fi fost de mare ajutor în zilele noastre pentru orice echipă, pentru fotbalul românesc, în general. A încercat de fiecare dată să ne încurajeze, mi-aduc aminte de când eram copil și am promovat de la juniori. Bineînțeles, încercam și noi să copiem câte ceva din ce putea face el pe teren, dar nu ne ieșea niciodată“, a spus și Emil Săndoi.

Turneul „Ilie Balaci“, în memoria „Minunii Blonde“

Chiar și în zilele noastre, Balaci a rămas nemuritor în Craiova și pentru oltenii de pretutindeni. „Minunea Blondă” a dat și , pe arena de Atletism de lângă stadionul „Ion Oblemenco”.

Foști fotbaliști de la Universitatea Craiova, precum Ionuț Rada, Gabi Boldici, Aurel Beldeanu, Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Nicolae Negrilă, Nae Ungureanu, Florin Cioroianu, Daniel Mogoșanu, Costică Donose și Adrian Popescu , dar și micilor suporteri, iubitori de alb-albastru.

Cum a început povestea „Minunii Blonde”

Ilie Balaci s-a apucat de fotbal la vârsta de 9 ani, începând să joace la echipa de „pitici” a clubului Universitatea Craiova. Era un copil firav, dar cu o tehnică și o inteligență în joc care atrăgeau imediat atenția antrenorilor. Fiind un produs autentic al sistemului de tineret al Universității, Balaci a evoluat constant prin toate categoriile de vârstă ale clubului.

Mai exact, începutul poveștii lui Ilie Balaci ca „Minunea Blondă” la Craiova se leagă de cariera sa juniorală promițătoare, debutul precoce și strălucirea ulterioară în echipa mare, dar și de rolul său de lider și de emblemă a unei epoci de aur pentru fotbalul oltean.

Primele meciuri și consacrarea la Universitatea Craiova

Ilie Balaci și-a făcut debutul în Divizia A pe 12 august 1973, la vârsta de 16 ani, jucând ca titular pentru Universitatea Craiova într-o partidă contra Jiului Petroșani, încheiată cu scorul de 1-1. Acesta a fost începutul carierei sale în prima ligă românească, în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute generații de jucători din istoria clubului, „Craiova Maxima”.

Pe 25 noiembrie 1973, Ilie Balaci marca primul său gol în Divizia A. Se întâmpla în secunda 50 a partidei FC Argeș – U Craiova 2-1. Din acel moment, prin prestațiile sale, Ilie a devenit idolul tribunelor și, implicit, unul dintre cei mai iubiți jucători din Istoria Universității Craiova. Era un mijlocaș cu viziune, cu o tehnică sclipitoare și o creativitate rar întâlnită în fotbalul românesc.

Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Vreme de mai bine de un deceniu, până la accidentarea groaznică provocată de Arezanov la Baia Mare, „Minunea Blondă” a încântat tribunele peste tot pe unde a jucat. El a reușit performanța de a fi iubit și respectat inclusiv de fani ai echipelor adverse.