Șapte copii și mama lor, morți într-un incendiu produs într-o locuință. Un uscător de rufe, cauza tragediei din Franţa

de duminică spre luni, într-un oraș din nordul Franței. O mamă și copiii ei și-au găsit sfârșitul.

Tragedia de noaptea trecută a fost raportată în Charly-sur-Marne, o localitate situată în departamentul Aisne din nordul Franței, cu o populație de 2 700 de locuitori.

Aici, șapte împreună cu mama lor. E vorba de cinci fete și doi băieți.

Din datele oficiale aflăm că femeia și copiii ei au murit prin asfixiere. Anunțul a fost făcut de procurorul local Julien Morino-Ros, scrie publicația .

Ancheta preliminară indică faptul că originea incendiului ar fi un uscător de rufe cu probleme tehnice situat la parterul casei.

Tragedy struck a family in Charly-sur-Marne, Aisne department in northeastern France, as a house fire claimed the lives of a mother and seven of her children.

