Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va trimite România la Milano Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă se vor desfăşura între 6 şi 22 februarie în Italia, în oraşele Milano şi Cortina D’Ampezzo. România va participa la această ediţie cu 28 de sportivi şi va avea nu mai puţin de şapte purtători de drapel.
Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă!
Asta pentru că la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina va avea loc o ceremonie de deschidere principală, pe stadionul San Siro din Milano şi hub-urile din Cortina, Livigno și Predazzo, unde vor avea loc probe de schi alpin, snowboard, schi freestyle şi schi nordic.
Astfel, România va avea unul sau doi sportivi purtători de drapel pentru fiecare dintre aceste locaţii. Evident, ceremonia de deschidere principală va avea loc pe stadionul San Siro, care va fi transmisă în direct de toate posturile de televiziune din lume.
Purtătorii de drapel ai României:
- Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
- Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno
- Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
- Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina
28 de sportivi români în nouă discipline
Cei 28 de sportivi ai României vor locui în şase sate olimpice amenajate şi vor concura în nouă discipline sportive. Cu toate acestea, sunt şanse foarte mici ca vreun român să intre în cursa pentru medalii:
- Biatlon – Sat Olimpic Anterselva – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)
Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
- Bob – Sat Olimpic Cortina – 4 sportivi + 1 rezervă (masculin)
Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
- Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano – 1 sportiv (feminin)
Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
- Sanie – Sat Olimpic Cortina – 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)
Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
- Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo – 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)
Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
- Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) – 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)
Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
- Schi fond – Sat Olimpic Predazzo – 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)
Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
- Snowboard – Sat Olimpic Livigno – 2 sportive
Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
Cine transmite la TV Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Jocurile Olimpice 2026 vor putea fi urmărite în România pe programele TVR, dar şi pe Eurosport. Online, telespectatorii din România vor putea urmări acţiunea de la Jocurile Olimpice pe platforma HBO Max.
Televiziunea Română va transmite următoarele patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară şi iarnă. În 2024, TVR a plătit 3.000.000 de euro către European Broadcast Union pentru pachetul până în 2032.
- 28 de sportivi va avea România la JO de la Milano Cortina
- 7 purtători de drapel va avea România