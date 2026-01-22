Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va trimite România la Milano Cortina

ADVERTISEMENT

Jocurile Olimpice de iarnă se vor desfăşura între 6 şi 22 februarie în Italia, . România va participa la această ediţie cu 28 de sportivi şi va avea nu mai puţin de şapte purtători de drapel.

Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă!

Asta pentru că la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina va avea loc o ceremonie de deschidere principală, pe stadionul San Siro din Milano şi hub-urile din Cortina, Livigno și Predazzo, unde vor avea loc probe de schi alpin, snowboard, schi freestyle şi schi nordic.

Astfel, România va avea unul sau doi sportivi purtători de drapel pentru fiecare dintre aceste locaţii. Evident, ceremonia de deschidere principală va avea loc pe stadionul San Siro, care va fi transmisă în direct de toate posturile de televiziune din lume.

Purtătorii de drapel ai României:

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno

Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina

28 de sportivi români în nouă discipline

Cei 28 de sportivi ai României vor locui în şase sate olimpice amenajate şi vor concura în nouă discipline sportive. Cu toate acestea, sunt şanse foarte mici ca vreun român să intre în cursa pentru medalii:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)

Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

Cine transmite la TV Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Jocurile Olimpice 2026 vor putea fi urmărite în România pe programele TVR, dar şi pe Eurosport. Online, telespectatorii din România vor putea urmări acţiunea de la Jocurile Olimpice pe platforma HBO Max.

Televiziunea Română va transmite următoarele patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară şi iarnă. În 2024, TVR a plătit 3.000.000 de euro către European Broadcast Union pentru pachetul până în 2032.

