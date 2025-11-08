Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era jucător de bază!”

Cătălin Cîrjan a evoluat prima dată în SuperLiga pentru cei de la Rapid, însă după doar un sezon a părăsit echipa.
Cristi Săpunaru, cel care i-a fost coechipier, a vorbit despre motivul pentru care actualul căpitan al lui Dinamo nu a reușit să se impună la gruparea din Giulești. Conform fostului fundaș, retras din activitate în vară, Cătălin Cîrjan nu a primit suficiente șanse să joace în tricoul Rapidului și din această cauză nu a reușit să devină un fotbalist important la echipa feroviară.
„Cîrjan trebuie susținut de suporteri, e căpitanul echipei, jucător important. Am înțeles că a fost criticat pentru că a avut 2-3 evoluții mai puțin reușite în ultimul timp și asta părea că l-a afectat. Cîrjan nu s-a impus la Rapid pentru că nu a primit minute. El e jucător de națională și putea să fie om de bază la Rapid dacă era jucat”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.
Cătălin Cîrjan a fost un fotbalist foarte talentat încă de tânăr, iar transferul său la Arsenal, pe când era un adolescent, a venit ca o confirmare a acestui fapt. Totuși, mijlocașul ofensiv a avut parte de un ghinion rar întâlnit și a fost accidentat în două rânduri, grav, fiind nevoit să stea în afara gazonului pentru mai mult de doi ani, după niște operații complicate la ambii genunchi.
A fost rezervă la Arsenal la seniori, însă nu a apucat să debuteze și a hotărât să se întoarcă în România, iar în vara anului 2023 semna cu Rapid. A prins doar 19 meciuri, de multe ori ca rezervă, și nu a reușit vreo pasă decisivă sau vreun gol pentru giuleșteni. Totuși, luat de Dinamo în vara anului 2024, Cîrjan a dovedit că este un fotbalist cu calitate și a devenit chiar căpitan al echipei din acest sezon, fiind selecționat și la echipa națională.