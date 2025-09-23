Săpunaru, atac la Dan Șucu și Victor Angelescu după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă”

deși legendarul căpitan al giuleștenilor era așteptat să devină noul director sportiv al Rapidului. În urma unui scandal cu conducerea, fostul fotbalist nu a mai rămas în familia „alb-vișinie” și nu ezită să-i înțepe pe conducători cu fiecare ocazie.

Cristi Săpunaru, atac la conducerea Rapidului după eșecul din campionat

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, prima înfrângere aduce și primele scandaluri la Rapid. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost neînvinsă în primele 9 meciuri, însă Hermannstadt a reușit să obțină toate cele trei puncte de pe Giulești, deși a fost condusă cu 1-0.

La final, iar conducătorii clubului au fost extrem de dezamăgiți. În urma acestui eșec, Cristi Săpunaru a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram.

La secțiunea de story, fundașul central legendar al Rapidului a pus o poză cu o persoană ce cântă greșit la trompetă, alături de mesajul „Cum se suflă, așa se cântă”, făcând referire, cel mai probabil, la anumiți oameni din conducerea Rapidului care nu ar avea atribuțiile necesare pentru un club cu o prestanță precum cel de sub Podul Grant.

Săpunaru l-a dat în judecată pe Daniel Cargiuc

După ce în spațiul public au ajuns mai multe poze din vestiarul Rapidului cu foarte multe doze de bere goale, Cristi Săpunaru a negat orice afirmație că el ar fi vinovat pentru acest lucru și i-a acuzat pe oamenii din club de defăimare.

El a promis că va acționa în instanță, iar acest lucru s-a și întâmplat. „Va fi un proces, se va vedea cine e vinovatul. E jignitor, dar așa s-a întâmplat. Nu sunt primul și nici nu cred că o să fiu ultimul care pleacă așa de la Rapid”, a declarat Cristi Săpunaru, conform