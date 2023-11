Săpunaru cere prima anunțată de Șucu la Fanatik SuperLiga după FCSB – Rapid 1-2: „A scos papagalul pe gură”

Rapid s-a apropiat la doar două puncte de FCSB . „Giuleștenii” sunt la doar un punct de CFR Cluj, care poate însă trece pe primul loc după partida cu Hermannstadt.

Jayson Papeau, eroul Rapidului în meciul cu FCSB: „Totul a fost perfect pentru mine”

Jucătorii Rapidului au fost extrem de euforici după victoria împotriva rivalilor de la FCSB, după ce „A fost foarte bine, totul a fost perfect pentru mine. Am dat și gol și am câștigat. Am fost puțin norocos pentru că am fost și eu aproape să cad pe parcursul acelei faze”, a declarat Papeau, cel mai bun jucător împotriva FCSB.

Mijlocașul francez știe de ce Rapid s-a impus împotriva liderului: „Mentalitatea a fost de partea noastră. Am venit aici doar cu un singur gând, să luăm cele trei puncte. Nu am fi fost fericiți cu un punct”.

Deși a arătat formă excelentă, Papeau crede că mai e mult până departe: „Nu am ritmul de joc, sunt fericit că am jucat 90 de minute și dacă voi juca mai mult voi ajunge la cea mai bună formă. De când m-am apucat de fotbal o iau meci de meci și așa voi face și acum. E foarte bine pentru noi că am câștigat”.

Cristi Săpunaru cere prima anunțată de Dan Șucu la Fanatik SuperLiga: „Să ne-o dea dacă a promis”

Cristi Săpunaru a explicat de Rapid a reușit să se impună în fața FCSB-ului: „Un meci încins, o echipă valoroasă, noi mai pragmatici. Per total eu zic că a fost un meci frumos și ambele echipe merită felicitate”.

Căpitanul Rapidului a spus ce s-a întâmplat la al doilea gol: „Voiam să îmi fac mie paravan dar a rămas el în spate. Doarme în ghete. A ieșit invers. Obiectivul nostru e locurile 1-3. Avem 3 trei jucători importanți accidentați. Toți jucătorii Rapidului sunt importanți”.

la derby-ul cu FCSB: „Eu știu că era altă sumă, dar să ne dea prima dacă a promis și a scos papagalul pe gură. Astfel de meciuri nu se joacă pentru bani, ci pentru suporteri și pentru ceea ce iubești. Amândouă au fost derby-uri. Pe mine mă deranjează că nu știu cu care să ne certăm.

Suntem fericiți. Bucuroși 2-3 zile și apoi ne gândim la meciul cu Sepsi, mai ales că sunt în revenire. Returul e foarte important pentru noi și vor veni meciuri tari și frumoase”, a mai spus „Săpun”, la .