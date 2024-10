Săpunaru, poziție fermă: „Nu este adevărat ca fac presiuni să mai semnez un an aici. Bazaconii…. Eu sunt căpitanul Rapidului, nu vreun milog!”. Exclusiv

iar furia fanilor s-a răsfrânt în primul rând asupra deși beneficiază de condiții excelente din partea clubului. Nu a scăpat de critici nici măcar căpitanul de situația în care a ajuns echipa.

Cristi Săpunaru spune tot adevărul despre eventuala prelungire a contractului cu Rapid: „Nu sunt vreun milog!”

Iar în tot acest context, apariția informației că „ scadent în vara viitoare ar fi putut inflama și mai tare spiritele la un club care stă pe un butoi cu pulbere.

Numai că, dând dovadă de un caracter adevărat, Cristi Săpunaru nu s-a ascuns în aceste clipe grele și a ieșit în față pentru a face lumină în tot acest caz. În exclusivitate pentru FANATIK, căpitanul Rapidului susține că nu a inițiat nicio discuție pentru prelungirea contractului, va pleca din Giulești fără nicio problemă dacă i se va cere, dar atât timp cât va rămâne la echipă va face tot posibilul să ajute clubul pe care-l iubește din toată inima.

„Tot ceea ce s-a scris este o bazaconie. Nu știu de unde au apărut aceste lucruri care îmi strică imaginea, care nu sunt adevărate și care probabil sunt date de cei care ne vor răul. Cei care mă cunosc știu că niciodată nu aș face niciodată așa ceva, să pun presiune să mi se prelungească contractul încă un an, indiferent că e vorba de domnul Șucu sau de altcineva.

Eu nu sunt milogul nimănui. Repet, Săpunaru n-a fost și nu va fi niciodată milogul nimănui. Dacă Rapidul consideră că nu mai are nevoie de mine, plec fără niciun fel de probleme, că o fi din iarnă, că o fi din vară… Plec! Îmi iau frumos ghetele, îmi iau tricoul, îmi iau echipamentul și îmi văd de viața mea. Am din ce să trăiesc, am o familie minunată, dacă vreau să mai joc fotbal după 40 de ani, pot să o fac de plăcere și în Liga 3, în Liga 4 sau în Liga 5. Nu este niciun fel de problemă, viața nu se oprește aici.

Sunt extrem de afectat de cele care au apărut, pentru că, probabil, o parte dintre cei care iubesc Rapidul și poate unii care țin și la mine vor crede aceste rânduri și vor spune «Ia uite-l și pe disperatul ăsta, nu se mai oprește!». Nu vreau și nu am făcut niciodată niciun demers, n-am scos nicio consoană prin care să-i spun cuiva sau să-i dau de înțeles cuiva că vreau să mai prelungesc cu încă un an contractul cu Rapid. Eu aici, la Rapid, vreau să ajut ceea ce iubesc. Dar dacă nu mai pot să ajut ceea ce iubesc, nu este niciun fel de problemă, mă retrag. Nu vreau să fac rău acelui ceva pe care îl iubesc, adică Rapidului”.

Cristi Săpunaru: „Nu există nimic mai important decât Rapidul!”

„Stau și mă uit la tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei mele și nu îmi vine să cred. Dacă aveam rezultate, probabil că Săpunaru era cel mai bun fundaș central din România, iar Marius Șumudică cel mai mare antrenor. Acum, că nu sunt rezultate, există două ținte mari și late: Șumudică și Săpunaru!

Lumea văd că dă în noi din toate pozițiile. OK, niciun fel de problemă. Dar cei care mă cunosc știu că eu nu sunt așa. Eu niciodată nu aș face așa ceva. În niciun caz nu aș pune presiune să primesc un lucru cu forța. Sunt dezamăgit, sunt afectat. M-au sunat prieteni care m-au luat în bâză. «Ce bă, mai vrei să mai stai încă un an la Rapid? Nu îți ajunge?».

Familia s-a supărat când a văzut acest material, pentru că nu acesta este omul Săpunaru. Nu acesta este fotbalistul Săpunaru. Eu cred că am demonstrat în atâția ani că pentru mine Rapidul este mai important decât orice și că întotdeauna am pus Rapidul chiar și înaintea mea, pentru că nu există nimic mai important decât această echipă pe care o iubim cu toții atât de mult. Când vezi asemenea materiale toxice, stai să te gândești ce se întâmplă cu noi, pentru că este genul de informație care face foarte mult rău. Este genul de informație care destabilizează și care îi face pe oameni și pe mine, dar și pe cei din jurul meu, să sufere”.

Cristi Săpunaru, dezvăluiri-șoc: „În ultimele trei zile am dormit șapte ore! Pentru că îmi pasă de Rapid…”

„Sunt convins că Rapidul va reveni încetul cu încetul acolo unde este locul. Că va fi cu Săpunaru sau fără Săpunaru, chiar nu are niciun fel de importanță. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Ah, dacă vine Rapidul și spune că are nevoie de mine, cu cel mai mare drag. Stau numai pe banca de rezerve, dacă pot să ajut. Stau numai în vestiar, dacă mi se cere, dacă pot să ajut, dar niciodată eu nu o să vin să fac presiuni să primesc încă un an de contract. Nu îmi stă în caracter. Nu am făcut niciodată așa ceva. Am mândria mea și vă mai spun încă o dată și vreau să scrieți cu majuscule. SĂPUNARU NU ESTE UN MILOG!

Cum să mă duc eu la domnul Șucu? Cum să fac așa ceva? Domnul Șucu este cel mai bun patron pe care eu îl știu în ultima perioadă. Este un om care merită tot respectul nostru. Doar din acest punct de vedere nu aș putea să mă duc la domnul Șucu și să-i spun sau să-i sugerez așa ceva. Pur și simplu nu aș putea să fac asta față de un om care ne oferă totul în acest moment și, din păcate, noi, jucătorii, dăm foarte puține înapoi.

Cum să mă duc să mai pun acum o presiune inutilă în acest context? Deci nu este nimic adevărat. Nu știu cine a dat aceste informații, sper să nu fie cineva din club, pentru că ar fi ar fi și mai grav sau, de fapt, ar fi și mai trist. Este, repet, genul de informație care produce multe pagube pentru tot ceea ce înseamnă Rapidul, mai ales că nu trecem prin perioada cea mai fastă.

Sunt jucători mulți care au venit, vestiarul trebuie să fie mai unit. Da, poate că și eu trebuie să acționez mai mult, dar vă spun un singur lucru: trebuie să înțelegeți că sunt un singur om. Ce vreți să vă mai spun? Că nu dorm, că în ultimele trei zile, și știți bine că nu fac pe eroul sau pe martirul, am dormit cu totul șapte ore. Da, șapte ore… Pentru că îmi pasă! Îmi pasă de Rapid, sunt trist pentru suporteri, sunt trist pentru noi, pentru tot ceea ce se întâmplă, fiindcă într-adevăr te macină această situație. Atât am dormit în trei zile, șapte ore adunat… Nu pot să dorm pentru că am sufletul greu și, credeți-mă, așa sunt mulți dintre colegii mei. Nu este ușor să treci prin starea asta”.

„Omul Săpunaru are caracter! N-a făcut compromisuri și n-a cerșit de la nimeni nimic!”

„Și când mai vin și astfel de informații… Cu tot respectul, pentru că vă respect pe voi, cei de la Fanatik, dar sunt informații care nu sunt reale. Este ca și cum ți se mai pune o piatră de moară de gât… Nu ajunge? Eu cred că ajunge! Noi trebuie să ne ridicăm, să formăm un grup împreună cu antrenorul și să le demonstrăm tuturor că avem caracter.

Și eu vă spun un singur lucru, dar nu vreau să discut despre fotbalistul Săpunaru, până la urmă se vede dacă joc bine sau nu. Dar eu vă spun un singur lucru: omul Săpunaru a demonstrat întotdeauna că are caracter! Iar cei care mă cunosc știu că niciodată nu aș face așa ceva, nici dacă aș muri de foame sau aș cerși la colț de stradă. Eu la începuturi n-am avut așa de mulți bani, dar niciodată nu am făcut compromisuri sau niciodată n-am cerșit pe la nimeni nimic. Eu sunt Săpunaru și asta va rămâne întotdeauna. V-am spus, mi-a dat Dumnezeu de toate. Sunt un om norocos, dar și dacă va trebui să plec de la Rapid, nu contează când, că e iarna asta, că e la vară sau când va fi, voi pleca întotdeauna cu fruntea sus!

În final, vreau doar atât să le spun rapidiștilor: ne gândim numai la ei și le promit că vom face, în frunte cu mine, ca și căpitan al echipei, tot posibilul să revenim din nou acolo unde este locul Rapidului! Și ne vom lupta până la ultima picătură de energie să îi mulțumim. Hai Rapidul! Doamne ajută!”, a declarat Cristi Săpunaru în exclusivitate pentru FANATIK.