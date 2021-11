Cristian Săpunaru, un car de nervi după remiza cu Chindia: „Trebuie să ne fie rușine pentru ce am făcut. Suntem penibili”

Deși a jucat o repriză întreagă în dublă inferioritate numerică, după eliminările lui Căpușă și Corbu, Rapid a fost condusă în două rânduri și . Vizibil iritat, Cristian Săpunaru nu și-a menajat deloc colegii la finalul partidei.

„Trebuie să ne fie rușine pentru ce am făcut. Suntem penibili”, a răbufnit căpitanul alb-vișiniilor, lăsând, totodată, de înțeles că echipa nu a respectat indicațiile primite la pauză din partea antrenorului Mihai Iosif. De partea cealaltă, elevii lui Emil Săndoi au reclamat, pe bună dreptate, o poziție de ofsaid la golul reușit din ultimul minut, marcat de Marzouk.

În următoarea etapă, giuleștenii – care se află acum pe poziția a patra în clasament, cu 27 de puncte – vor da piept cu CS Mioveni. Partida este programată sâmbătă, 27 noiembrie, la 20:30, pe stadionul „Marin Anastosivici” din Giurgiu.

Cristian Săpunaru și-a ieșit din minți după remiza cu Chindia

„Eu n-am mai văzut filmul ăsta (n.r. ca echipa să fie condusă de două ori, în dublă superioritate numerică). Trebuie să ne fie rușine pentru ce am făcut. La pauză am discutat unele lucruri și am făcut altele. Astea trebuie să le rezolvăm în vestiar. Suntem penibili, luăm goluri de cascadorii râsului.

E 100% vina noastră, a jucătorilor. Preferam să jucăm 11 la 11, eram mult mai atenți, era alt meci. Oricum îi felicit pe cei de la Chindia pentru efortul pe care l-au depus. Nu știu dacă astea două săptămâni și-au pus amprenta asupra jocului nostru.

Se va face o analiză, vom discuta între noi, pentru că așa ceva nu se poate. Suntem Rapid București, trebuie să jucăm împreună, nu fiecare pentru el. Sunt supărat pe mine și pe toată echipa”, a declarat Cristian Săpunaru la , imediat după fluierul final al partidei disputate pe arena „Ilie Oană” din Ploiești.

Horațiu Moldovan: „E vina noastră. Parcă n-am înțeles ce ni s-a spus”

În ton cu discursul căpitanului, Horațiu Moldovan s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea colegilor săi și nu a ezitat să-i „urecheze” pentru felul în care au gestionat dubla superioritate numerică. Ba chiar a lăsat la rândul său de înțeles că indicațiile lui nu au fost respectate.

„Nu ne puteam permite să nu câștigăm, cu doi oameni în plus. Am vorbit un lucru la pauză, mister ne-a spus să jucăm pe margine, noi parcă n-am înțeles exact ce ni s-a spus.

E vina noastră, a jucătorilor, dacă nu respectăm ce ni se spune. Nu cred că mai e nimic de spus după acest meci. Deși n-am pierdut, e un rezultat rușinos, pentru că am avut doi oameni în plus. Ăsta e adevărul.

Avem și jucători cu experiență, jucători de națională… O să avem probabil o ședință, să recunoaștem toți ce am făcut bine, ce am făcut rău și să vedem ce e de făcut mai departe.

Cei de la Chindia s-au apărat foarte bine, îi felicit pentru cum s-au dăruit. Bravo lor că au reușit să scoată un egal cu doi oameni mai puțin. Așa e la Rapid, câștigăm cu campioana, cu echipele grele și ne încurcăm cu echipele mai mici”, a spus goalkeeperul alb-vișiniilor.