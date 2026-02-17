Săpunaru rupe tăcerea după plecarea de la Rapid: „Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’!”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru s-a retras din fotbalul profesionist la finalul sezonului precedent. Fostul fundaș a plecat de la Rapid cu scandal. Acesta a oferit noi detalii legate de procesul pe care l-a deschis împotriva lui Daniel Cargiug, angajat al clubului lui Dan Șucu, pe care l-a acuzat că a lansat acuzații false.

Plecare cu scântei din Giulești: ce spune Săpunaru despre scandalul în care a fost implicat la Rapid

În urmă cu un an se vorbea despre posibilitatea ca, la finalul carierei de fotbalist, Cristi Săpunaru să rămână la Rapid pe postul de director sportiv. Acest lucru nu s-a mai întâmplat însă. Dan Șucu l-a numit în funcție pe italianul Mauro Pederzoli.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist român a fost acuzat că a introdus, împreună cu doi angajați ai clubului Rapid, bere în vestiar. În repetate rânduri, Săpunaru a spus că a fost vorba despre o înscenare și l-a arătat cu degetul pe Daniel Cargiug, directorul de imagine al clubului din Giulești.

Săpunaru nu uită și nu iartă. Ce spune fostul căpitan de la Rapid despre Daniel Cargiug

și așteaptă să i se facă dreptate. Fostul fotbalist român a oferit noi detalii și spune că Daniel Cargiug a recurs la acest gest pentru a-și face o imagine mai bună în cadrul clubului.

ADVERTISEMENT

„Deocamdată aștept, că așa e în România. (n.r. Procesul e cu clubul?) Nu am nicio treabă cu clubul. (n.r. Bănuiesc că nu speri să primești bani despăgubire, nu acesta e scopul, nu?) Nu. O să demonstrez că unii oameni calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’. Dar a greșit persoana. Să știe de la mine că a greșit persoana. Că în secunda în care dai în mine și îmi faci mie așa ceva, ai dat și în familia mea.

ADVERTISEMENT

Și dacă dai în familia mea… Pentru că nu citește o singură persoană ziarul când apar anumite chestii. Se mai informează și familia. Dacă te mănâncă, te scarpini. În scandalul cu bere pe care l-au fabricat. Nu l-au publicat, l-au fabricat! Niște oameni zero, pentru mine. Oameni de joasă speță, cu care nu am ce să…”, a precizat Cristi Săpunaru, conform .