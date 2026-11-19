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Prezentatoarea de origine spaniolă Sara Carbonero a făcut mai multe dezvăluiri teribile despre un eveniment petrecut în trecut. E un moment care a avut loc în anul 2010, la Cupa Mondială, după un meci extrem de important pentru Iker Casillas.

Mărturia prezentatoarei Sara Carbonero despre un eveniment din 2010

Sara Carbonero (42 de ani) și Iker Casillas (45 de ani) au format unul dintre cele mai solide cupluri din Spania. Frumoasa prezentatoare a devenit celebră atât datorită meserei sale, cât și relației pe care a avut-o cu fostul portar al lui Real Madrid (1990-2015, 510 meciuri), FC Porto (2015-2020, 116 meciuri) şi al echipei naţionale a Spaniei (2000-2016, 167 de meciuri). Ei au doi băieți împreună, dar au decis să pună capăt mariajului în urmă cu aproximativ 5 ani.

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Celebra jurnalistă și fostul fotbalist au fost în lumina reflectoarelor ani la rând. Unul dintre evenimentele care le-a marcat întreaga existență a avut loc în anul 2010. Momentul a fost surprins după finala Campionatului Mondial din Africa de Sud, Spania – Olanda, 1-0 după prelungiri. Au făcut înconjurul lumii.

Filmarea în care Sara îi ia interviu lui Iker, care era deja iubitul ei, avea să-i schimbe complet viața. Fostul portar, retras din activitate după ce a suferit un atac de cord (pe 1 mai 2019, la un antrenament al lui FC Porto, avea 37 de ani), a ținut să mulțumească familiei sale, iar apoi a izbucnit în lacrimi pentru că fusese numit unul dintre eroii meciului.

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Grație intervenției pe care a avut-o în fața lui Arjen Robben, echipa națională a Spaniei a cucerit trofeul. Atunci fotbalistul nu a mai stat deloc pe gânduri și , cu care avea o relație din 2009. Amândoi au fost puși la zid pentru acea clipă de tandrețe. Sara Carbonero a dezvăluit în urmă cu puțin timp că impulsul fostului partener de viață avea să o afecteze enorm. Din păcate, munca sa nu mai era apreciată și ajunsese să treacă în planul secund. În plus, jurnalista a mai subliniat că toată lumea se gândea că este iubita portarului naționalei spaniole, care a avut la rândul său de suferit. Mulți îl acuzau că este distras de la fotbal din cauza prezenței frumoasei șatene la marginea terenului, atunci când juca fotbal.

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Cum privește fostul sportiv momentul din 2010

„Ceea ce am trăit eu la Campionatul Mondial din Africa de Sud nu doresc nimănui. Am trăit un sexism exagerat. A fost sexism, dar îți mai spun ceva: îl punea și pe el (n.r. Iker Casillas) într-o lumină foarte proastă. Un profesionist desăvârșit ajunge să primească un gol pentru că iubita lui se află acolo. Cred că, în zilele noastre, așa ceva ar fi imposibil…Când eram în avion și ne-am întors la Madrid, ne-am uitat pe poze. Când am văzut mesajele și toată nebunia aceea, ne-am dat seama că momentul a avut un impact mai mare decât ne gândeam noi”, a dezvăluit Sara Carbonero, într-un interviu acordat publicației El Paí, relatează .

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Despre acest moment a făcut declarații și fostul portar. Iker Casillas a recunoscut că a fost un gest impulsiv pentru că era liniștit după meci. I s-a părut foarte romantic și frumos, dar acum îi este rușine să se uite la imaginile din ziua respectivă. Așadar, a ținut să adauge că nu a fost cea mai inspirată decizie.

Acesta nu a fost singurul eveniment neplăcut care le-a marcat relația. În anul 2019 frumoasa prezentatoare a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Apoi, fostul portar spaniol a suferit un infarct care l-a determinat să se retragă din fotbalul de performanță. Ulterior, în 2021 s-au despărțit, fostul jucător fiind surprins înainte cu modelul și actrița spaniolă Claudia Bavel, care avea pe atunci 25 de ani.