Se moștenește sărăcia? Ce spun statisticile despre tinerii români care scapă de traiul greu al părinților

Este deja bine-cunoscut faptul că sărăcia este prezentă în România și că multe persoane trăiesc nu doar la limita acesteia, ci chiar și sub limita sărăciei. Totuși, ce șanse are un om să scape din acest context și să-și facă un trai mai bun?

În principiu, pare că sărăcia este o problemă ce se transmite generațional. Mai rău este că o bună parte dintre cei ce se regăsesc în această situație nu reușesc să rupă cercul vicios și să își depășească condiția.

Asta arată noile statistici Eurostat referitoare la riscul de al unui adult, în funcție de condiția materială pe care au avut-o părinții săi.

Nu îți alegi părinții și în aceeași măsură nu poți alege nici situația materială pe care o vor avea cei care te cresc. Desigur, este responsabilitatea părinților să-i asigure copilului un trai cât mai bun în viață, dar este și sarcina odraslei să se descurce și să își facă viața mai bună.

Ce șanse au adolescenții săraci să iasă din acest cerc vicios

E clar că o familie cu posibilități va oferi oportunități mai bune copilului sau copiilor. Cum arată discrepanțele între familiile cu posibilități și cele cu mai puțin de oferit, însă?

Nu trebuie să ne mire prea tare că România ocupă un loc pe podium și în acest top nefast. De data aceasta, însă, România este pe locul doi, în vreme ce vecinii de la sud au cele mai mari probleme. Suntem urmați pe locul trei de italieni.

La polul opus se află state precum Finlanda, Danemarca și Norvegia, unde riscul unui cetățean de a rămâne sărac dacă provine dintr-o familie săracă este de aproximativ 10%.

Cifrele din România nu arată foarte bine, pe de altă parte. În cazul unei . Dacă la vârsta la care acesta are 14 ani, familia are un trai la limita sărăciei, un român are cam o șansă din trei să continue acest ciclu al neajunsurilor. Pe de altă parte, când vine vorba de familiile care au o situație mai bună, e mai ușor de transmis bunăstarea pentru a fi evitată sărăcia. Totuși, suntem ceva peste media europeană la neșansă la acest capitol. Astfel. un român are cam 15,6% șanse să fie sărac, chiar dacă vine dintr-o familie ce îi poate asigura un trai decent.

Media europeană în această privință este de aproximativ 13,4%, astfel că suntem ”în grafic.” Pe de altă parte, media europeană pentru riscul de a rămâne sărac provenind dintr-o familie săracă este de aproape 23%. Vedem, astfel, că neșansa de a perpetua sărăcia este cu 10% mai puternică în țară decât dincolo de hotare, în restul Europei.

Șansa de a rămâne sărac a crescut în ultimul deceniu

Poate mai grav este faptul că situația, în loc să se amelioreze, se înrăutățește pe măsură ce trec anii. Cifrele prezentate anterior pentru România sunt din 2019. În urmă cu un deceniu, în 2011, un român dintr-o familie cu lipsuri materiale avea 28,4% șanse să rămână captiv în această situație.

În paralel, procentajul celor ce reușesc având spatele asigurat de către familie s-a menținut constant în ultimul deceniu, existând o oscilație nesemnificativă, de doar 0,1%. Asta ar trebui să tragă un semnal de alarmă referitor la problema sărăciei, care pare că devine mai stringentă pentru românii de rând, prinzându-i într-o capcană din care cu greu mai pot ieși.

Cifrele de față nu ar trebui să ne mire prea tare, din păcate. O publicație recentă a Institutului Național de Statistică indică faptul că ceva mai mult de unul din cinci români încă merg la o astfel de toaletă. Cam la fel de mulți n-au nici măcar un duș sau o baie interioară.

Cercul vicios identificat de către barometrul Eurostat relevă exact societatea în care trăim. În prezent, , iar doi din zece cetățeni, cu toate că sunt angajați, trăiesc de azi pe mâine. 35,8% dintre cetățeni sunt la limita de jos.