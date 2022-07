Săracu’ băiat bogat. Gabi Bădălău are limită la card. “Soacra” Biancăi Drăgușanu, decizie radicală după ce a verificat contul bancar

În plin scandal cu Claudia Pătrășcanu, cu care se află în proces de divorț, și implicat într-o relație de tipul du-te, vino cu Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău ar fi reușit să-și irite atât de mult părinții, încât a rămas fără cardul nelimitat pe care-l folosea pentru un trai high-class-ul în lumea pestriță a mondenilor.

Gabi Bădălău rămâne fără banii părinților. Decizie radicală luată de “soacra” Biancăi Drăgușanu

Conform informațiilor obținute de FANATIK, cea care ar fi luat decizia este Rodica Bădălău, care ar fi avut parte de mai multe surprize neplăcute în momentul în care ar fi luat conturile la puricat. “Soacra” Biancăi Drăgușanu nu a privit deloc fericită extrasul de cont și, când a văzut ce mână largă are fiul său, a decis să strângă robinetul și să limiteze accesul la finanțele familiei.

Decizia ar fi fost luată în urma unor excentricități pe care și le-a permis Gabi Bădălău, pentru a o impresiona pe Bianca Drăgușanu, obișnuită în ultimii ani cu un stil de viață extravagant.

După o perioadă în care a făcut pe detectivul și a verificat pe ce “sparge” banii fiul ei, Rodica Bădălău a observat cum câștigurile familiei sunt folosite pentru a o face fericită pe și, probabil, nu numai, dacă ținem cont de toate informațiile apărute pe parcursul relației celor doi. (Vezi aici ce s-a întâmplat după ce )

Gabi Bădălău, limită la card de 10.000 de lei la 24 de ore

Soția lui Nicolae Bădălău, baronul PSD de Giurgiu, și-a avertizat fiul să fie mai chibzuit și să-și trăiască viața departe de ochii presei, însă fără rezultat. continuă să se dispute atât la televizor, cât și în instanță, iar relația cu Bianca Drăgușanu este departe de a fi una stabilă.

De altfel, după cel mai recent termen al divorțului intentat de Claudia Pătrășacanu, când una dintre părți a solicitat să fie emisă o adresă la psiholog, cel mai probabil pentru cei doi minori, între Gabi Bădălău și (încă) soția sa a izbucnit un nou conflict. În timp ce cântăreața a dat de înțeles că , afaceristul a spus că nu este deloc interesat de acțiunile fostei partenere.

Ieșirea lui publică destul de reținută nu a cântărit suficient în relația cu părinții, iar prezenta Biancăi Drăgușanu în viața lui ar fi determinat-o pe mama lui Gabi Bădălău să ia o decizie drastică pentru un băiat de bani gata. Conform informațiilor obținute de FANATIK, Rodica Bădălău a decis să-i pună limită la card de 10.000 de lei la 24 de ore. Practic, săracu’ băiat bogat nu mai poate să consume mai mult de 10.000 de lei într-o zi. Decizia nu ar fi fost acceptată ușor de Gabi Bădălău care are propria firmă și care ar pune umărul la afacerile familiei.

Din ce face bani Gabi Bădălău. Profitul din afaceri, în scădere

Prezentat de multe ori în presă și în emisiunile tv ca fiind un abil afacerist, Gabi Bădălău nu face bani pe măsura imaginii creionate. Conform datelor ANAF, consultate de FANATIK, fiul milionarului Nicolae Bădălau a raportat, la firma pe care o deține, scăderi financiare importante în ultimul an fiscal.

Astfel, compania N.B.G. Smart & Special Constructions, administrată de Gabi Bădălău și care are ca obiect de activitate lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a avut un an 2021 mult mai prost decât cel anterior.

Cifra de afaceri obținută și declarată a fost, în 2021, de 18.703.014 lei (aproximativ 3,47 milioane de euro), în scădere vizibilă față de cea din 2020, atunci când obținea aproape 30 de milioane de lei (aproximativ 6 milioane de euro).

Situația este mult mai dramatică însă și în ceea ce privește profitul. Astfel, în 2021, firma lui Gabi Bădălău a obținut 927.903 lei, adică aproximativ 185.000 de euro la capitolul profit, de peste cinci ori mai puțin față de 2020, atunci când raporta 5.695.408 lei, în jur de 1,14 milioane de euro. De asemenea, și datoriile raportate în 2021 de firma lui Gabriel Bădălău au crescut cu aproximativ 1,6 milioane de lei, la aproape 15 milioane de lei. În schimb, numărul de angajați, în ultimul an fiscal, a scăzut cu 13%, ajungând la 41.

Bianca Drăgușanu: ”Gabi este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune și cu rele”

În ceea ce privește relația cu Bianca Drăgușanu, lucrurile par clare, cel puțin pentru moment. Chiar dacă familia Bădălău nu a primit-o cu brațele deschise în viața fiului crai, blonda știe ce vrea: De altfel, recent, cei doi au mers împreună și

“I-am făcut lui Gabi o promisiune, că nu voi mai vorbi despre relația noastră. El este un om deja destul de terfelit de presă pe anumite subiecte, eu am făcut o promisiune că n-o să mai vorbesc. Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele, am trecut prin diverse situații împreună, dar am rămas cu el.

Dacă au trecut 2 ani înseamnă că există sentimente puternice. Acum nu știu…și dacă spun la altar sau pentru totdeauna, nu ști ce se poate întâmpla. De aia vreau să mă țin de promisiune și să merg pe principiul că un om valorează cât cuvântul lui.

“Viață este imprevizibilă, dar sentimentele sunt reale”

Viața este imprevizibilă, dar sentimentele sunt reale. Nimic nu este pentru totdeauna, nu ști ce se întâmplă mâine. Dacă aș fi reușit să-mi țin viața personală mai privată pesemne aș fi fost mai fericită, dar niciodată nu este prea târziu să încerc să fac asta. Dacă Dumenzeu l-a pus în viața mea și încă mai există, înseamnă că există și lucruri în inimă, cum zice fiică-mea.

Nu vreau să mai vorbesc despre relația mea pentru că vreau să fiu fericită. Relațiile mele au fost mega mediatizate și nu a fost bine. Eu nu regret nimic, dar vreau să ajung să spun: sunt foarte fericită. Sau nici măcar să spun, să trăiesc asta pur și simplu”, dezvăluia Bianca Drăgușanu, în luna iunie, într-un interviu acordat exclusiv pentru FANATIK.