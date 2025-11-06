Sport

„Săracu’ Mititelu…”. Ioan Becali, reacție neașteptată despre patronul FCU Craiova. De ce l-a comparat cu Gigi Becali

Giovanni Becali îl compătimește pe Adrian Mititelu, patronul echipei FCU Craiova, dar sesizează și o greșeală uriașă făcută de acesta. Ce comparație a făcut cu vărul Gigi Becali
Mihai Alecu
06.11.2025 | 21:45
Omul de afaceri care s-a luptat pentru a avea echipă în Craiova a făcut greșeli mari, crede Giovanni Becali.

Fostul agent de jucători e de părere că investițiile uriașe ale lui Adrian Mititelu au fost făcute fără un plan anume, iar astfel a ajuns ca echipa să fie una care să consume foarte mult și să nu producă suficient cât să acopere cheltuielile. Giovanni chiar a făcut o comparație între modul în care Gigi Becali a investit la FCSB și cum Mititelu a investit la FCU Craiova 1948.

„Clubul mai există acum? El are un proces cu patronul clubului, dar dacă clubul nu mai există, ce să mai recupereze Pițurcă? Săracu’ Mititelu. Un om care a avut bani și i-a aruncat. Uite, Gigi Becali a avut bani, îi aruncă, dar îi și vin înapoi. Acum să mă ierte Mititelu, nu știu situația lui. Să arunci 50-60 de milioane de euro, să ai o echipă, să stai numai în procese.

Mai bine stăteai frumos cu soția, cu familia, îi băgai la bancă și trăia ca un boier. Gigi nu a zis că nu mai bagă bani? Când nu intra în cupele europene, nu mai veneau bani. Niciodată nu o să vândă vreodată echipa. El are două mari pasiuni, fotbalul și biserica. Pe lângă familie, zic. Când Dumnezeu îți dă…i-a dat lui Mititelu parcele de teren. I-a dat inspirație. Dar de acolo îți trebuie cap să faci mai departe”, a spus Giovanni Becali la Giovanni Show.

Adrian Mititelu a pierdut procesul cu Victor Pițurcă

Adrian Mititelu are probleme peste probleme. Înalta Curte de Casație și Justiție a României a decis să respingă apelul lui Adrian Mititelu vizavi de prioritatea la plată a lui Victor Pițurcă a creanței de 7 milioane de euro în falimentul FC U Craiova SA. Victor Pițurcă a câștigat, pe 8 mai 2025, dreptul de prioritate la recuperarea creanțelor în dosarul de faliment al FC U Craiova SA. Adrian Mititelu a contestat decizia la Curtea de Apel, însă tentativa sa a fost respinsă.

Astfel, patronul FCU Craiova 1948 este bun de plată către fostul selecționer al României. Suma provine din clauza activată de Pițurcă după ce contractul său a fost reziliat de Mititelu în 2011.

Ce se întâmplă cu FCU Craiova 1948

În urmă cu două sezoane, după ce a pierdut acasă, 1-3, cu Hermannstadt, FCU Craiova a ajuns în liga secundă în mod surprinzător. După un an în liga secundă, în care nu au avut rezultate suficient de bune să se bată la promovare, echipa lui Adrian Mititelu a primit încă o veste teribilă, care acum îi poate aduce dispariția definitivă din fotbal.

ADVERTISEMENT

FCU Craiova nu a primit licență pentru sezonul 2025-2026 al ligii secunde, iar ulterior clubul a fost exclus din toate competițiile de către FRF din cauza unor datorii.

Adrian Mititelu spune totuși că are un proces în desfășurare cu FRF, pe care îl va câștiga, iar dreptul de a juca în liga secundă va fi redat formației sale. „Avem probleme financiare, sper să le rezolvăm cât mai curând posibil. Am făcut sacrificii enorme pentru echipa asta. Jucăm unde om putea, în Liga 4, Liga 5, în Bulgaria”, spunea Mititelu, în vară.

