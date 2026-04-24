”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o pe Universitatea Craiova în finala Cupei României: ”Schimbări catastrofale!”

ADVERTISEMENT

Invitat la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, Marius Șumudică (55 de ani) nu a avut milă de Filipe Coelho (45 de ani), deși Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României. De ce l-a criticat pe antrenorul oltenilor și unde consideră că acesta a greșit. Marius Șumudică s-a arătat contrariat de schimbările pe care le-a făcut Filipe Coelho în semifinala Cupei României câștigată cu Dinamo și consideră că loviturile de departajare nu sunt chiar o loterie, așa cum se vehiculează în fotbal.

Motivele pentru care a fost criticat Filipe Coelho, în ciuda calificării Universității Craiova în finala Cupei României

”Schimbările pe care le face Coelho au fost catastrofale. Îl scoți pe Screciu și îl bagi pe Badelj care, săracul, e din alt film. Îmi aduc aminte de meciul cu AEK Atena în care îl bagă pe Stevanovic, fundașul central, și pe Mogoș și termină cu 6-7 fundași centrali, cu mijlocași defensivi și iau gol de lângă Mogoș. Acum au luat gol de lângă Badelj. Bașca după meci și spune ‘a vrut să mă scoată domnul Coelho, dar i-am zis că mai pot’. După ce îl scosese pe Screciu. Și pe acest fler al jucătorului, Rus marchează și îi duce la penalty-uri unde eu nu sunt de acord că e loterie. Jucătorii de la Craiova au bătut excepțional, în condițiile în care în spate aveau o peluză alb-roșie care apasă. Pe ei nu i-a interesat, factorul psihic contează și au bătut foarte bine. Și Popescu a scos două mingi, dar pe a lui Milanov cred că o scoteam și eu”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

Ce i-a mai reproșat lui Filipe Coeho

După ce a criticat faptul că nu a jucat cu Nicușor Bancu din primul minut, preferându-l pe Florin Ștefan în locul său, Marius Șumudică s-a arătat deranjat de faptul că Filipe Coelho a plecat direct la vestiare după încheierea meciului de pe Arena Națională.

”Bancu este un jucător care indiscutabil trebuie să facă parte din primul 11. Este indispensabil Craiovei și în momentul de față este cel mai bun fundaș stânga și pentru echipa națională. Din puncte de vedere ofensiv îți aduce un plus mult mai mare decât Ștefan, dar și defensiv este mult mai abil, cunoaște, a jucat în sistemul ăsta mai mult decât Ștefan, este incomparabil. Acum nu știu cum a gândit Coelho. Este un antrenor care îți ia ochii, este echilibrat, vorbește foarte frumos, este foarte calm. Nu mi-au plăcut două lucruri ieri. Nu mi-au plăcut schimbările și doar norocul a făcut ca Universitatea Craiova să mai ajungă la acea șansă a penalty-urilor. Și nu mi-a plăcut, eu sunt mai exuberant, că a intrat imediat la cabine după o semifinală de Cupă așa tensionată. Tu, să dai mâna cu antrenorul advers și să pleci la cabine, să nu stai lângă jucătorii tăi, să nu te bucuri cu ei și să aștepți jucătorii echipei adverse și să dai mâna cu ei”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Șumudică crede că toate meritele calificării le revin jucătorilor

În finalul intervenției avute la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, Șumudică i-a transmis tehnicianului portughez că această calificare a Universității Craiova în se datorează exclusiv jucătorilor. ”Tu ești la Universitatea Craiova, ești antrenorul acestei echipe, iar acești jucători te-au dus pe tine în finală. Domnul Coelho, în momentul de față ai ajuns în finală datorită individualităților pe care le ai și datorită jucătorilor care au crezut până la final și ți-au spus să nu-i scoți de pe teren. Au luat decizia de unii singuri să nu-i scoți de pe teren, să rămână în continuare și să-ți marcheze gol. L-ați văzut pe Rus când s-a dus să salute galeria cu lacrimi în ochi, plângea, omul ăsta ardea. A făcut un meci extraordinar. Ardea să joace și tu ai vrut să-l scoți, cum l-ai scos și pe Screciu. După care intri la cabină și nu te duci.

ADVERTISEMENT

Băi, faci parte din grupul Universitatea Craiova. Intri pe teren, îți feliciți jucătorii. Nu știu dacă e nevoie să te duci să scandezi, să te scălămbăi, dar dai mâna cu jucătorii, după care aștepți jucătorii echipei adverse. Trebuie să-ți respecți grupul și suporterii care au venit și au ținut piept galeriei lui Dinamo. Din punctul meu de vedere, acestea sunt greșelile”, a afirmat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT