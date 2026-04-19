Sarah Dumitrescu, schimbare majoră de look. Toți au rămas uimiți când au văzut-o pe fiica cea mică a impresarei Anamaria Prodan

Fiica cea mică a impresarei Anamaria Prodan, Sarah Dumitrescu, a suferit o schimbare majoră de look. Toți au rămas uimiți când au văzut-o pe tânăra jucătoare de baschet, care o vreme lungă a evoluat pentru o echipă de top din Statele Unite ale Americii. Pare o cu totul altă persoană în momentul de față.

Prin ce transformare a trecut Sarah, fata impresarei Anamaria Prodan

Sarah Dumitrescu (25 ani) este una dintre cele două fete ale agentului FIFA, Anamaria Prodan (53 ani). Tânăra a venit pe lume în timpul mariajului impresarei cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu. Cei doi au fost căsătoriţi timp de nouă ani, între 1998 şi 2007. Cuplul mai are încă o fată, Rebeca (26 ani).

În prezent, fiica cea mică a vedetei calcă pe urmele celebrului său tată. A jucat pentru o formație renumită de peste Ocean, iar în 2023 a trecut printr-o mare schimbare. A plecat din Statele Unite ale Americii pentru a se stabili în România, perioadă în care a semnat cu ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe.

O altă tranformare majoră prin care a trecut în ultima vreme este legată de aspectul fizic. Sportiva a slăbit mai multe kilograme și a renunțat la părul blond. A decis să se vopsească șatenă, o nuanță care i se potrivește de minune. Toată lumea a rămas uimită când a văzut această modificare majoră.

Tânăra pare extrem de încrezătoare, dovadă că primește constant complimente din partea fanilor săi. Pe contul de Instagram este urmărită de peste 181.000 de persoane. Oamenii sunt impresionați de stilul vestimentar pe care l-a adoptat în ultima perioadă, ținutele punându-i în evidență noua siluetă.

Imaginile pe care le distribuie pe rețelele de socializare adună de fiecare dată un număr mare de aprecieri. „Ești atât de frumoasă, îmi e dor de tine”, „Ach, Doamne”, „Ce fată” sau „Frumoasă”, sunt o mică parte dintre laudele primite de fata impresarei Anamaria Prodan, pe social media.

Are sau nu operații fiica cea mică a Aneimaria Prodan?

Sarah Dumitrescu i-a cucerit pe admiratori cu noul său look, deși există multe voci care susțin că a recurs la intervenții chirurgicale. Fiica cea mică a agentului FIFA, , susține că nu a ajuns niciodată pe mâinile esteticienilor.

A transmis că nu are operații estetice pentru că nu are deloc vârsta potrivită pentru a face acest pas. Același lucru l-a spus în urmă cu ceva vreme și vedeta, care are și un .

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât!

La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare.

Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a explicat Sarah Dumitrescu, conform .