Sarah Șumudică, mesaj emoționant pe Tiktok: „Mulțumesc, tata!”

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Sarah, fiica lui Marius Șumudică, a postat un mesaj amplu pe rețelele sociale în care a vorbit despre experiențele sale legate de lumea fotbalului. Fiica tehnicianului care activează momentan pe banca lui CFR Cluj le-a mulțumit părinților.

Sarah Șumudică, mesaj emoționant

Fiica lui Marius Șumudică a descris atât partea pozitivă, cât și cea dificilă, a unei vieți trăite aproape de lumea fotbalului. „Tata m-a învățat că fotbalul nu este doar un sport. Este o pasiune care se trăiește, se simte și se poartă în suflet o viață întreagă. Este o lume în care am crescut, o lume care ne-a format și care, fără să ne dăm seama, a devenit o parte din identitatea noastră. Pentru noi, ca familie, ziua unui meci este o zi plină de stres, emoții, speranțe, neliniști și adrenalină. Sunt sentimente greu de explicat și, probabil, imposibil de înțeles pe deplin de cineva care nu a trăit niciodată în această lume.

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Noi nu am descoperit fotbalul pe parcursul vieții. Noi ne-am născut cu el. Am crescut cu el și am învățat să îl iubim în toate formele lui. Am cunoscut și partea mai puțin frumoasă a acestui fenomen. Jigniri, injurii, răutăți. Astăzi, nu ne mai clintesc. Din contră, ne ambiționează, ne motivează și ne fac să mergem mai departe cu și mai multă încredere. Am învățat să transformăm negativitatea în motivație și presiunea în putere.

Dar fotbalul mi-a oferit mult mai mult decât emoția unui rezultat sau bucuria unei victorii. Mi-a deschis atât de multe drumuri, mi-a arătat țări superbe, orașe pe care poate nu aş fi avut ocazia să le descopăr și mi-a oferit privilegiul de a cunoaște echipe minunate, grupuri de oameni diferite, dar atât de frumoase în felul lor”, a transmis fiica lui pe

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Fiica lui Marius Șumudică i-a mulțumit tehnicianului

le-a mulțumit părinților săi în mesajul emoționant postat pe rețelele sociale, alături de mai multe imagini cu familia sa, dar și cu persoane pe care le-a cunoscut prin intermediul fotbalului: „Am întâlnit oameni care, între timp, mi-au devenit prieteni, iar unii dintre ei mi-au devenit familie. Sunt recunoscătoare pentru fiecare persoană care a apărut în drumul nostru, pentru fiecare experiență și pentru fiecare moment pe care l-am trăit împreună. Pentru că unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele poartă nume de echipe, culori, stadioane și chipuri de oameni.

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Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri la fotbal. Felul în care reușește să unească oameni care, în mod normal, poate nu s-ar fi întâlnit niciodată. Oferă apartenenţă, prietenii, emoții și o iubire care nu ține cont de distanțe, granițe sau timp. Creează o atmosferă pe care am simțit-o încă din primele zile ale vieții mele și pe care, chiar și astăzi, o retrăiesc cu aceeași intensitate. O atmosferă care îmi provoacă piele de găină de fiecare dată.

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Poate că, pentru unele persoane, este doar un meci de fotbal. Pentru noi, sunt ani de sacrificii, emoții, amintiri, oameni, locuri și o întreagă viață construită în jurul unei pasiuni. Sunt momente în care bucuria este greu de descris și momente în care trebuie să găsești puterea să mergi mai departe. Dar, indiferent de rezultat, dragostea rămâne aceeași.

Mulțumesc, tata, că mi-ai arătat cât de frumoasă poate fi viața pe care o trăim și cât de specială este lumea în care ne învârtim. Mulțumesc, mama, pentru puterea, dorința și dedicarea cu care ne-ai purtat prin această lume și ne-ai oferit șansa să îi descoperim frumusețea. Lumea noastră, cu toate emoțiile, provocările, oamenii și poveștile ei”.