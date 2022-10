Sarah, una din fetele Anamariei Prodan, va participa prin videocall la parastasul Ionelei Prodan. Elena Merișoreanu și Mărioara Man, detalii despre ”festivalul” din Bellu

Parastasul organizat în memoria Ionelei Prodan în ziua de 6 octombrie va fi unul cu totul special. Evenimentul, pus la cale în detaliu de Gabriela Lucuțar, supranumită ”Regina Întunericului” strânge la un loc mai mulți artiști care vor cânta în Cimitirul Bellu, printre care și Elena Merișoreanu.

Sarah, nepoata regretatei Ionela Prodan, prin videocall la parastasul din Bellu

FANATIK a aflat câteva detalii noi despre evenimentul care va fi joi, 6 octombrie, la ora 12:00 de la două dintre invitate. Elena Merișoreanu și Mărioara Man Gheorghe (mama celebrei Elena Gheorghe) au vorbit despre acest moment prin care va fi cinstită regretata cântăreață de muzică tradițională.

ADVERTISEMENT

Pe 6 octombrie ar fi fost, de fapt, ziua Ionelei Prodan. Anul acesta, mama impresarei ar fi împlinit 75 de ani. La la Cimitirul Bellu va fi prezentă, cu ajutorul tehnologiei, și Sarah, una din fetele afaceristei, stabilită în San Diego.

„Trebuie să o cinstim pe Ionela Prodan, să marcăm ziua ei prin cântecele ei. Ea a fost o fire veselă și Ana a zis că măcar de ziua ei să o sărbătorim așa cum merita, așa cum o făceam atunci când trăia. De fapt, ea prin cântecele ei trăiește în continuare printre noi. Eu niciodată nu am lipsit de la nicio aniversare de-ale ei”, a declarat Elena Merișoreanu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu, alături de Anamaria: „Pentru ea este foarte trist”

Merișoreanca și-a amintit cu drag de părinții Anamariei Prodan, spunând despre ei că au fost doi oameni minunați.

„Ea era la liceu atunci când tatăl ei a murit, iar de când a murit mama, a rămas singură de tot. Pentru ea este foarte trist, dar încercăm să îi fim alături cât putem. Eu îl știam pe tatăl ei, fusese căsătorit înainte cu Mărioara Tănase, iar apoi s-a însurat cu Ionela”, a completat Elena Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă ar fi fost diferită dacă mama ei trăia, Elena Merișoreanu a spus că e posibil, folosindu-se de diplomație pentru a nu mai zgândări acest subiect.

„Probabil că nu se ajungea aici, cine știe… Eu nu vreau să mă mai bag în tot ce a fost. Eu i-am cunoscut pe ea și pe el (n.r.: Reghe) în cele mai frumoase momente, pe vremea când au creat un imperiu împreună. Chestiunile familiale trebuie rezolvate în familie”, a continuat Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

Mărioara Man Gheorghe: „Eu nu știu să se cânte la parastase”

O altă invitată, Mărioara Man, a fost luată prin surprindere de FANATIK atunci când a auzit că la acest parastas se va cânta, că va fi ca un spectacol frumos organizat în memoria Ionelei Prodan.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fiu, dar nu știu dacă ajung. Am vorbit cu Elena (n.r. Merișoreanu), mi-a zis să merg și eu. Dar la 12:00 ies de la școală, nu pot să-mi las copiii. Eu încerc să ajung. Nu știu mai multe, doar că m-a invitat să fiu la cimitir, că acolo se face cu pungi, cu nu știu ce…Nu mi-a zis Elena nimic să cânt acum. Am fost la priveghi, am cântat la înmormântare.

Nu se cântă la parastas. Nu mă pricep la cântare de parastas. Eu nu știu să se cânte la parastase. Înseamnă că face altceva. Face spectacol?! Mie mi-a zis că mă așteaptă acolo. Că și-a dorit dorit Prodanca să ne cheme pe noi cei care am fost lângă ea, care o cunoaștem. Ea mi-a zis că pe la 12:00 ar fi. Eu dacă ajuns, ajung la 13:00. Nu am cum de la Clinceni până acolo”, a mărturisit Mărioara Man Gheorghe pentru FANATIK.

„Mi-a zis doar că se face un parastas foarte amplu pentru toți oamenii. Că se dau pungi la toată lumea și să spun și eu dacă vin sigur că se face o pungă specială pentru artiști. Atât. Poate nu știa când m-a sunat. Nu știu când s-a decis”, a conchis aceasta.