Sărbătoare de titlu în Bănie! Universitatea Craiova, plimbare cu autocarul descoperit: cum arată traseul

Orașul Craiova este în sărbătoare după ce Universitatea a realizat eventul. Noaptea a fost scurtă, dar petrecerile nu s-au încheiat. Conducerea clubului a pus la punct o nouă fiesta și i-a invitat pe fani să fie prezenți alături de jucători și de staff-ul tehnic.
Titlul cucerit de Universitatea Craiova a fost sărbătorit așa cum se cuvine de fani, care au petrecut toată noaptea pe străzile orașului. După câteva ore de odihnă, suporterii vor avea din nou ocazia de a se bucura alături de jucători pentru performanța fantastică realizată în acest sezon.
Printr-o postare făcută pe pagina de Facebook a clubului, fanii au fost chemați luni seară, 18 mai, pe străzile din Craiova pentru a continua sărbătoarea. Jucătorii lui Filipe Coelho vor face un tur al orașului într-un autocar descoperit și vor prezenta atât trofeul SuperLigii, cât și cel al Cupei României.
”Știința se va deplasa cu un autocar descoperit pe următorul traseu: Cantonament (19:00) – Blvd. Ilie Balaci – Blvd. Știrbei Vodă – Str. Matei Basarab – Str. Bibescu – Str. Brestei – Calea București – Str. A I Cuza (Universitate) – Piața Mihai Viteazul. Sărbătoarea din Centrul Craiovei începe la ora 19:30! Share să afle toți oltenii!”, a anunțat gruparea din Bănie.
Ultimul fluier al meciului Universitatea Craiova – U Cluj 5-0, din etapa a 9-a a play-off-ului SuperLigii, a dat startul petrecerii în rândul oltenilor. Jucătorii au primit trofeul de campioni și au sărbătorit alături de fanii prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco”.
Elevii lui Filipe Coelho au mers apoi la vestiare și au continuat petrecerea pe celebra melodie ”Made in Romania”. După ce au plecat de stadion, oltenii s-au retras într-o locație de lux din afara orașului, iar fiesta a durat până la primele ore ale dimineții.
Câștigarea eventului a declanșat o adevărată nebunie la Universitatea Craiova. Entuziast după câștigarea primului titlu de când a devenit finanțator la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a promis prime importante jucătorilor.
Din informațiile obținute de FANATIK, elevii lui Filipe Coelho vor primi bonusuri de până la 25.000 de euro fiecare pentru performanța realizată. Primele nu vor fi egale, fiecare jucător va fi recompensat în funcție de minutele jucate și contribuția avută la aceste rezultate.