Sărbătoare după FCSB – Academica Clinceni 0-1. Adi Popa și colegii săi au făcut show în vestiar. Video

După ce a învins cu 1-0 pe terenul Universității Craiova, jucătorii de la Academica Clinceni au făcut o nouă victimă cu nume în Liga 1. După meciul cu FCSB, jucătorii lui Poenaru au făcut show în vestiar.

În frunte cu foștii jucători ai FCSB, Florin Gardoș, Paul Pîrvulescu, Adi Popa și Raul Rusescu, ilfovenii lui Ilie Poenaru s-au impus contra liderului și au un avans de cinci puncte față de primul loc din play-out.

Academica Clinceni a venit la meciul cu FCSB din postura unei echipe care nu câștigase în ultimele două etape, cu UTA și Gaz Metan Mediaș.

Show în vestiar după FCSB – Academica Clinceni 0-1

Foștii jucători de la FCSB, Florin Gardoș, Paul Pîrvulescu și Adi Popa au fost titulari contra liderului Ligii 1, iar Raul Rusescu a intrat și el în minutul 6, în locul tânărului Longher.

Cu cei patru pe teren și cu „perlele” lui Gigi Becali aflate într-o zi mult sub așteptări, ilfovenii lui Poenaru s-au impus cu 1-0 după golul marcat de Jutric, în minutul 61.

După meci, jucătorii de la Clinceni au făcut show în vestiar și au cântat refrenul favorit al suporterilor echipei care se clasează acum la cinci puncte deasupra locurilor de play-out și are șanse bune să fie printre primele șase la finalul sezonului regulat.

„Soarele răsare dimineaţa

Noi pornim spre stadion

Să vedem echipa favorită

Pe Clinceniul campioni!

Haide, haide, hai Clinceniule!

Luptă dacă ne iubeşti!

Haide, haide, hai Clinceniule!

Şi să ne trăieşti!”

Atmosferă tristă la FCSB: „Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut”

De partea cealaltă, la FCSB a fost o atmosferă tristă, după o înfrângere care i-ar putea costa scump pe roș-albaștri. Aceștia rămân la doar un punct deasupra campioanei CFR Cluj, care va juca astăzi, 8 februarie, contra lui FC Botoșani. Dacă înving, ardelenii trec pe prima poziție a clasamentului.

Antrenorul Toni Petrea s-a declarat foarte nemulțumit de prestația elevilor săi în meciul cu Academica Clinceni și a dat vina pe individualismul jucătorilor. De asemenea, el s-a plâns de numărul mare al ocaziilor ratate.

„Am făcut o partidă mai puţin reuşită, am suferit la capitolul agresivitate. Am abuzat de acţiuni individuale. N-am reuşit să avem o dinamică mai bună, în ciuda terenului bun. Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare.

(…) Nu am reuşit să marcăm, deşi am avut oportunităţi. Din minutul 60 nu s-a mai jucat fotbal, au jucători cu experienţă care ştiu să rupă jocul. Jucătorii vor să facă prea multe, vor să arate, să demonstreze… Pe mine mă interesează punctele, să marcăm mai mult. Nu marcăm pe cât ne dorim. Jocul nostru are de suferit, nu fructificăm ocaziile”, a declarat Petrea după meci.