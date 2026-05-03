Sărbătoare în cinstea lui Cristi Chivu! Ce a pregătit Inter pentru câștigarea titlului în Serie A

Cristi Chivu (45 de ani) se pregătește să sărbătorească duminică seară câștigarea titlului de campion în Serie A alături de Inter. Echipa din Milano joacă de la ora României 21:45 pe teren propriu cu Parma, fosta formație a antrenorului român, și are nevoie de doar un punct pentru a-și adjudeca matematic cel de-al 21-lea Scudetto din istorie.

Cristi Chivu poate câștiga matematic titlul în Serie A cu Inter încă de duminică seară, cu trei etape rămase de disputat din acest sezon

În mod evident, interesul pentru această partidă este unul uriaș în rândul fanilor interiști. La ora jocului pe stadionul „Giuseppe Meazza” vor fi prezenți puțin peste 75.000 de oameni, ceea ce înseamnă sold-out. Astfel, veniturile înregistrate de club doar din vânzarea de bilete se estimează a fi situate în jurul valorii de 5 milioane de euro.

Bineînțeles că este așteptat un spectacol special pus în scenă de suporterii Interului, în frunte cu cei din Curva Nord, pentru marcarea acestui moment extrem de important în istoria clubului. De asemenea, și conducerea va cinsti așa cum se cuvine parcursul excelent înregistrat de echipă în acest sezon pe plan intern. După cum se știe deja foarte bine, Inter va juca și finala Cupei Italiei, contra lui Lazio, pe data de 13 mai.

Așadar, are șansa să realizeze chiar eventul în acest sezon și să devină astfel primul om din istorie care face dubla campionat – cupă cu Inter Milano atât din postură de fotbalist, cât și din rol de antrenor. Iar o astfel de performanță fără îndoială că ar face uitată nereușita din ediția în curs de Champions League, interiștii fiind eliminați în mod extrem de surprinzător de norvegienii de la Bodo/Glimt în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală.

Conducerea clubului a organizat deja petrecerea de titlu

Revenind, în cazul, foarte probabil de altfel, în care , informează că petrecerea va avea loc într-un restaurant de lux din Milano, această chestiune fiind deja aranjată de către oficialii clubului. Pe de altă parte însă, trofeul nu va fi primit acum, ci abia peste două săptămâni, atunci când echipa lui Chivu va juca următorul meci de campionat pe teren propriu, în compania celor de la Verona.