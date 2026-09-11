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Dinamo și-a respectat statutul de favorită și a învins-o pe Csikszereda cu 3-1 în etapa 9 din SuperLiga. După finalul jocului, clubul „roș-alb” a postat pe rețelele sociale o imagine cu sărbătoarea din vestiar, iar Adrian Mutu și Ilie Dumitrescu au fost uimiți de bicepsul tânărului Ianis Tarbă (20 de ani).

Nebunie în vestiarul lui Dinamo după 3-1 cu Csikszereda. Adrian Mutu și Ilie Dumitrescu, uimiți de Ianis Tarbă

Dinamo a fost condusă de Csikszereda la Miercurea Ciuc, însă „câinii” au întors rezultatul încă din prima repriză, marcând de trei ori, prin Danny Armstong, Dean Zandbergen și Alberto Soro. Echipa pregătită de Nuno Campos a ajuns astfel la 20 de puncte și va încheia și această rundă pe prima poziție din SuperLiga.

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După finalul , jucătorii și cei din staff-ul lui Dinamo au sărbătorit victoria în vestiar, iar pe rețelele sociale a apărut o imagine cu bucuria „câinilor”. Adrian Mutu și Ilie Dumitrescu, aflați în studioul , au fost uimiți de bicepsul lui Ianis Tarbă, înainte de a menționa faptul că și unghiul din care a fost făcută fotografia ar putea fi unul înșelător. Apariția fotbalistului de 20 de ani i-a impresionat și pe fanii lui Dinamo, care au lăsat mai multe comentarii pe rețelele sociale.

Cine este Ianis Tarbă. Fostul coleg al lui Lamine Yamal a semnat cu Dinamo în 2026

Ianis Tarbă s-a născut în Spania, în localitatea catalană Mollerussa, și a petrecut 5 ani (2017-2022) în celebra academie a Barcelonei, La Masia. Acesta a fost coechipier cu actualul „decar” al grupării blaugrana, Lamine Yamal, și cu campionul mondial Pau Cubarsi, dar și cu alți fotbaliști care au debutat la prima echipă a Barcelonei, precum Hector Fort sau Marc Guiu.

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În 2022, acesta a părăsit Barcelona și a semnat cu Celta Vigo, grupare pentru care a evoluat timp de 3 ani la academie, înainte de a face pasul la formația secundă. Tarbă, care a reprezentat România la nivel U16, U17, U18, U19 și U20, și a evoluat până acum în 15 partide pentru „câini”, 6 dintre ele fiind în acest sezon.