Sărbătoare în vestiarul Unirii Slobozia! „Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua!”

Unirea Slobozia a câștigat contra FCSB, pecetluind cel mai mare succes din istoria clubului. A fost pentru prima dată când formația ialomițeană, aflată la al doilea sezon în Superligă, a învins campioana în exercițiu.

Tot lotul Unirii Slobozia valorează mai puțin decât Olaru

Cele două echipe se mai întâlniseră în principala competiție internă numai în sezonul regulat precedent. Atunci bucureștenii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 2-2 în deplasare și 3-0 pe teren propriu.

Diferența valorică, cel puțin la nivel teoretic, dintre cele două combatante, a fost uriașă. Tot lotul Unirii valorează 5,75 milioane de euro, conform transfermarkt. Adică mai puțin decât Denis Olaru, cotat la 7,5 milioane de euro, liderul unei echipe de 48,38 milioane de euro.

După eșecul de aseară, fotbaliștii campioanei au fost chemați în fața Peluzie Nord. . Mai ales că urmează returul cu Drita, care se anunță dificil.

Spectacol în vestiarul echipei

În schimb, de partea cealaltă a fost sărbătoare. Suporterii veniți la București de la Slobozia au cântat pentru echipa lor și i-au ironizat pe cei de la FCSB. „Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua!”, au scandat aceștia.

. Unirea Slobozia are în lot doar șase jucători de alte naționalități. Fotbaliștii au imortalizat bucuria într-o fotografie de colecție.

Prepeliță și Vlădoiu au scris istorie în roșu și albastru

Partida a fost una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011-2012 / 2014-2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene, inclusiv în grupele UCL.

Și antrenorul din acte, Jean Vlădoiu, cel care are licența Pro, a scris istorie sub tricoul roș-albastru. Fostul internațional a jucat de trei ori la Steaua: 1991-1993,1995-1996 și 2000-2001. El a câștigat de patru ori campionatul și de două ori Cupa României.

”A fost victoria băieților, o victorie muncită. Se vede că am lucrat, dar degeaba am câștigat dacă nu vom bate Metaloglobus. Dumnezeu le așează. Am spus-o de când am venit la Slobozia alături de Andrei Prepeliță că la ce lot avem, ce jucători avem și unitatea grupului, noi putem să ne batem.

Mă așteptam ca la un moment dat să încurcăm și echipele care au dominat fotbalul românesc. Am jucat foarte bine și la CFR. Jos pălăria pentru băieți, dar de mâine ne pregătim de următorul meci”, a spus Jan Vlădoiu.