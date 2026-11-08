Sărbătoare la Mercedes! „Săgețile Argintii” au cucerit un nou titlu al constructorilor din Formula 1

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După ce , acum este din motiv de sărbătoare în tabăra celor de la Mercedes. Gruparea germană a obținut și titlul la constructori din Formula 1, în cadrul Marelui Premiu al Braziliei. Cinci ani au trecut de la ultima reușită de acest fel a „Săgeților Argintii”.

Al nouălea titlu din istorie

Pentru Mercedes, este cel de-al nouălea din istoria sezoanelor disputate în Formula 1. Ultimul a venit în 2021, la finalul unui sezon cu totul dramatic, în care s-a impus Max Verstappen la piloți.

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George Russell și Kimi Antonelli s-au clasat pe 4 și pe 5 în cursa de la Interlagos, din 2026. Aceste rezultate le-au garantat nemților un nou trofeu la echipe, după un sezon plin de provocări.

Misiunea piloților de la Mercedes era una simplă înaintea acestui Grand Prix. Cei doi trebuiau să-și surclaseze rivalii de la Ferrari la o diferență de minimum trei puncte.

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„Este extraordinar! Am avut un început de sezon foarte bun, iar asta ne-a ajutat să trecem linia de sosire. Per total, sunt extrem de mândru de această organizație.

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Ne-au trebuit câțiva ani pentru a reveni în frunte. Nu multe echipe reușesc asta”, a declarat Toto Wolff, șeful echipei, la flash-interviurile ținute după cursa din Brazilia.

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Dublă pentru Mercedes în 2026

Practic, Mercedes a obținut o dublă în 2026, cu două titluri adjudecate, cel al piloților și cel al constructorilor. Ultima dată când această formație a câștigat ambele titluri mondiale a fost în 2020, când la piloți a triumfat Lewis Hamilton.

După ceremonia de premiere de la Interlagos, toți membrii echipei Mercedes prezenți la fața locului au urcat pe podium, pentru a celebra cea de-a doua reușită a sezonului. La scurt timp, au apărut și cei doi piloți, George Russell și Kimi Antonelli.

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„Cu toții merită asta. A fost un an incredibil pentru toată lumea, nu doar pentru cei de aici de la circuit, cât și pentru toți cei de la fabrică. Este un grup extraordinar de oameni, ei depun eforturi în fiecare zi pentru a da tot ce au mai bun. Anul acesta, au făcut o treabă incredibilă”, a spus Antonelli, citat de .

Team principal, and chief dancer 🪩🕺 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/WoOCHqineo — Formula 1 (@F1)

Mai mult decât atât, Toto Wolff l-a egalat la numărul de titluri cucerite în calitate de șef de echipă pe legendarul Sir Frank Williams, nouă mai exact. De altfel, niciun alt team principal din istoria Formulei 1 nu a obținut mai multe titluri decât ei doi.