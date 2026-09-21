Gică Hagi, baie de mulțime la reunirea naționalei României! Zeci de copii l-au înconjurat pe „Rege”. Foto și video

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Naționala României a efectuat un antrenament deschis la Mogoșoaia înainte de startul Nations League, astfel că presa și fanii au avut acces la 15 minute din ședința de pregătire. Peste 500 de suporteri au venit mai devreme de antrenament pentru o sesiune de autografe cu jucătorii ajunși la lot.

Atmosferă de sărbătoare la antrenamentul deschis al naționalei României de la Mogoșoaia

Peste 500 de copii au făcut poze, au obținut autografe pe tricouri, caiete, fotografii sau cartonașe. Cei mici au venit însoțiți de părinți sau de profesori și bunici, iar vedeta zilei a fost selecționerul Gică Hagi. Desigur, au dat autografe și s-au pozat cu fanii mai toate vedetele României.

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, Dennis Man, Ionuț Radu, Radu Drăgușin sau Louis Munteanu, fotbaliștii naționalei au oferit răbdători autografe și au făcut celebrele selfie-uri cu fanii.

La acțiune a fost prezent și președintele FRF Răzvan Burleanu. România debutează în Nations League pe 25 septembrie de la ora 21:45 în deplasare în Suedia. Următoarele meciuri vor fi cu Bosnia (acasă, 28 septembrie, ora 21:45), Polonia (deplasare, 2 octombrie, ora 21:45) și Suedia (acasă, 5 octombrie ora 21:45).

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Ionuț Radu este convins că România se va califica la următorul Campionat Mondial

Portarul Ionuț Radu este cu gândul la calificare la următorul Campionat Mondial și e convins că va avea ocazia să îmbrace tricoul naționalei în 2030. Avem nevoie de încredere în noi pentru un rezultat bun cu Suedia. Trebuie să lăsăm la o parte tot ce s-a întâmplat. Pentru noi a fost o dezamăgire mare că nu am reușit să ne calificăm la Mondial. Trebuie să închidem acest capitol și să o luăm ca și cum ar fi un nou început.

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Trebuie să avem încredere în noi. Echipa asta are foarte mare calitate și e un grup foarte unit. Ne cunoaștem toți. E cel mai importantă să avem încredere în noi pentru că avem calități. Faptul că domnul Hagi spune că se poate e un impuls și pentru noi. Ne motivează în fiecare zi, e important.

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Meciul cu ei din 94 (n.r. meciul cu Suedia) a fost apogeul fotbalului românesc. A fost o dezamăgire mare pentru România. Noi încercăm să ajungem ușor-ușor la acel nivel. Trebuie să o luăm ușor-ușor și cu multă încrede. Sunt convins 100% că voi ajunge să joc la un Campionat Mondial”, a declarat portarul Ionuț Radu.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile din Nations League

Portari: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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Mijlocași: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

Atacanți: Dennis MAN (PSV|Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)