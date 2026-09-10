Sărbătoare pentru un club uriaş din România! A trecut un deceniu de la meciul renaşterii

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Universitatea Cluj aniversează un moment cu o încărcătură emoțională uriașă pentru toți susținătorii clubului ardelean. Se împlinesc zece ani de la partida de la care ,,Șepcile roși” au reînceput construcția de la zero, după momentele extrem de dificile din punct de vedere financiar care au dus la retrogradarea și reorganizarea echipei în eșaloanele inferioare.

Meciul care a reaprins speranța pentru Universitatea Cluj

Pe 10 septembrie 2016, „studenții” disputau prima partidă oficială din Liga a IV-a, chiar pe propriul stadion, împotriva formației Unirea Tritenii de Jos. A fost debutul unui drum lung și anevoios de revenire în elita fotbalului românesc, dar susținut necondiționat de mii de suporteri care au fost alături de echipă încă din primul moment. Acest drum a fost culminat cu promovarea echipei în Superligă, lucru reușit la finalul sezonului 2021/22, după o victorie în barajul de menținere/promovare împotriva celor de la Dinamo.

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Confruntarea din prima etapă din Liga a IV-a a reprezentat un adevărat spectacol pentru fanii clujeni, după ce echipa susținută s-a impus fără niciun fel de emoții. Tabela de pe Cluj Arena a indicat la finalul celor 90 de minute un categoric 12-0 în favoarea gazdelor.

Festival de goluri și spectacol pe teren propriu

Principalul protagonist al acelei victorii categorice a fost Brian Lemac, fotbalist care a reușit să înscrie de nu mai puțin de cinci ori pe parcursul întâlnirii. Pe lista marcatorilor și-au trecut numele și alți jucători exponențiali care au decis să pună umărul la revenirea clubului în eșaloanele superioare.

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Nume bine cunoscute în fotbalul clujean, precum Alexandru Păcurar sau Dorin Goga, au reușit câte o dublă în timp ce Mădălin Bercea, Octavian Abrudan și Florin Fizeșan au completat lista marcatorilor unei partide care a intrat definitiv în istoria recentă a clubului, ca ziua în care a pornit reconstrucția clubului.

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U Cluj a transmis un mesaj pe rețelele de socializare

”Zece ani de la meciul renașterii , Pe 10 septembrie 2016, Universitatea Cluj își reîncepea drumul în Liga a IV-a, pe propriul teren, împotriva celor de la Unirea Tritenii de Jos. Victoria avea să fie una fără emoții”, a fost o parte din mesajul postat pe pagina oficială a clubului.

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și se clasează pe locul 14, având însă un meci mai puțin disputat. În următoarea etapă, clujenii vor disputa un meci pe teren propriu împotriva