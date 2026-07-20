Sărbătoare transformată în tragedie în Spania! Un copil de 13 ani a murit în condiții groaznice în timpul celebrării Cupei Mondiale

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Spania a câștigat Cupa Mondială 2026, dar la scurt timp după triumful ibericilor s-a petrecut o tragedie în țară. Un adolescent în vârstă de 13 ani a murit la Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca, din vestul Spaniei. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Tragedie în Spania în timpul celebrării succesului echipei naționale la CM 2026

Bucuria provocată de acest rezultat a scos oamenii pe străzi în țară, însă nu toți au avut parte de o noapte memorabilă. în Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca, din vestul Spaniei, unde un copil de 13 ani a murit. Evenimentul s-a petrecut în urma prăbuşirii unei fântâni în timpul sărbătorilor organizate după succesul echipei naționale.

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„Primăria din Ciudad Rodrigo îşi exprimă durerea şi îşi prezintă condoleanţele pentru decesul băiatului de 13 ani. (…) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătorire a victoriei echipei Spaniei la Cupa Mondială de fotbal s-a transformat într-o tragedie”, a fost anunțul primăriei Ciudad Rodrigo pe pagina de Facebook.

Un muerto en 🇪🇸 en las celebraciones por ganar el Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las… — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08)

⚫️La localidad salmantina de Ciudad Rodrigo ha decretado tres días de luto oficial por la muerte esta madrugada de un menor de 13 años, con otro herido grave, al derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, durante las celebraciones por la victoria de España en el… — RNE Deportes (@RNEdeportes)

Mai multe victime raportate de autorități

Presa spaniolă informează că mai mulţi spectatori se urcaseră pe fântâna respectivă, care s-a prăbuşit efectiv sub greutatea lor. Autoritățile au comunicat luni dimineață că apelurile de ajutor au fost în număr mare, iar victimele au fost, de asemenea, mai multe.

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„La câteva minute după ora 00:30, ora locală, serviciile de urgenţă au primit mai multe apeluri privind prăbuşirea unei fântâni peste mai multe persoane”, au precizat luni dimineaţă serviciile de urgenţă din Castilia şi León pe platforma X, adăugând că un alt tânăr a fost rănit.

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