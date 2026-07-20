Sport

Sărbătoare transformată în tragedie în Spania! Un copil de 13 ani a murit în condiții groaznice în timpul celebrării Cupei Mondiale

Bucuria spaniolilor după câștigarea Cupei Mondiale 2026 a fost umbrită de o tragedie petrecută în țară. Un copil a murit în timpul manifestațiilor și sărbătorilor organizate pe străzi.
Mihai Dragomir
20.07.2026 | 12:58
Sarbatoare transformata in tragedie in Spania Un copil de 13 ani a murit in conditii groaznice in timpul celebrarii Cupei Mondiale
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Tragedie în Spania după ce echipa națională a câștigat CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Spania a câștigat Cupa Mondială 2026, dar la scurt timp după triumful ibericilor s-a petrecut o tragedie în țară. Un adolescent în vârstă de 13 ani a murit la Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca, din vestul Spaniei. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Tragedie în Spania în timpul celebrării succesului echipei naționale la CM 2026

Spania este noua campioană a lumii după 1-0 cu Argentina în finala CM 2026. Bucuria provocată de acest rezultat a scos oamenii pe străzi în țară, însă nu toți au avut parte de o noapte memorabilă. Tragedia a lovit în Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca, din vestul Spaniei, unde un copil de 13 ani a murit. Evenimentul s-a petrecut în urma prăbuşirii unei fântâni în timpul sărbătorilor organizate după succesul echipei naționale.

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„Primăria din Ciudad Rodrigo îşi exprimă durerea şi îşi prezintă condoleanţele pentru decesul băiatului de 13 ani. (…) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătorire a victoriei echipei Spaniei la Cupa Mondială de fotbal s-a transformat într-o tragedie”, a fost anunțul primăriei Ciudad Rodrigo pe pagina de Facebook.

Mai multe victime raportate de autorități

Presa spaniolă informează că mai mulţi spectatori se urcaseră pe fântâna respectivă, care s-a prăbuşit efectiv sub greutatea lor. Autoritățile au comunicat luni dimineață că apelurile de ajutor au fost în număr mare, iar victimele au fost, de asemenea, mai multe.

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„La câteva minute după ora 00:30, ora locală, serviciile de urgenţă au primit mai multe apeluri privind prăbuşirea unei fântâni peste mai multe persoane”, au precizat luni dimineaţă serviciile de urgenţă din Castilia şi León pe platforma X, adăugând că un alt tânăr a fost rănit.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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