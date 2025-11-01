Sărbătoarea „roș-albaștrilor” după U Cluj – FCSB 0-2. Daniel Bîrligea s-a dus direct la iubita sa. Foto

FCSB a învins U Cluj cu 2-0 în deplasare în etapa a 15-a din SuperLiga. Jucătorii lui Elias Charalambous s-au bucurat după fluierul final. Cum au fost surprinși și la cine s-a dus Daniel Bîrligea.
Etapa a 15-a a venit pentru FCSB cu o victorie extrem de importantă contra lui U Cluj. Campioana en-titre și-a asigurat 3 puncte vitale în cursa pentru calificarea în play-off, în care concurează cu mai multe formații din zona mediană a clasamentului.
Scenele după victoria cu același scor din luna mai s-au repetat și acum. Jucătorii lui Elias Charalambous au mers în fața galeriei după fluierul final și au cântat împreună. Fotbaliștii FCSB-ului s-ai ținut, în line, de umeri și au sărit și cântat la unison.
Daniel Bîrligea, protagonistul imaginii serii după victoria de la Bistrița din Cupă, a fost și de data aceasta implicat într-un moment deosebit. Mai exact, reporterul FANATIK l-a surprins vreme de un minut în brațele iubitei sale, Antonia Salanță. În vârstă de 24 de ani, frumoasa blondă nu ratează meciurile atacantului de la FCSB, fie ele chiar și în deplasare.
FCSB obișnuiește să atragă publicul pe stadioanele din țară. Dacă înaintea fluierului de start, Florin Tănase a fost cel care a împărțit poze și autografe, după meci au apărut în această ipostază și colegii săi. Mai exact, reporterul FANATIK i-a surprins de această dată pe Octavian Popescu, Dennis Politic, Alex Stoian și Daniel Bîrligea oferindu-le fanilor autografe.