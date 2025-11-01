Sport

Sărbătoarea „roș-albaștrilor” după U Cluj – FCSB 0-2. Daniel Bîrligea s-a dus direct la iubita sa. Foto

Cum au sărbătorit jucătorii lui Elias Charalambous victoria cu U Cluj. Momentul deosebit cu Daniel Bîrligea după finalul jocului de pe Cluj Arena.
Alex Bodnariu
01.11.2025 | 23:52
Sarbatoarea rosalbastrilor dupa U Cluj FCSB 02 Daniel Birligea sa dus direct la iubita sa Foto
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Cum au sărbătorit elevii lui Elias Charalambous victoria cu U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a învins U Cluj cu 2-0 în deplasare în etapa a 15-a din SuperLiga. Jucătorii lui Elias Charalambous s-au bucurat după fluierul final. Cum au fost surprinși și la cine s-a dus Daniel Bîrligea.

Jucătorii lui Elias Chralambous, sărbătoare alături de fani după U Cluj – FCSB 0-2

Etapa a 15-a a venit pentru FCSB cu o victorie extrem de importantă contra lui U Cluj. Campioana en-titre și-a asigurat 3 puncte vitale în cursa pentru calificarea în play-off, în care concurează cu mai multe formații din zona mediană a clasamentului.

Scenele după victoria cu același scor din luna mai s-au repetat și acum. Jucătorii lui Elias Charalambous au mers în fața galeriei după fluierul final și au cântat împreună. Fotbaliștii FCSB-ului s-ai ținut, în line, de umeri și au sărit și cântat la unison.

U Cluj - FCSB 0-2 jucători FCSB jucătorii lui Elias Charalambous

Daniel Bîrligea, nedezlipit de iubita lui după victoria cu U Cluj

Daniel Bîrligea, protagonistul imaginii serii după victoria de la Bistrița din Cupă, a fost și de data aceasta implicat într-un moment deosebit. Mai exact, reporterul FANATIK l-a surprins vreme de un minut în brațele iubitei sale, Antonia Salanță. În vârstă de 24 de ani, frumoasa blondă nu ratează meciurile atacantului de la FCSB, fie ele chiar și în deplasare.

Daniel Bîrligea cu iubita după U Cluj - FCSB 0-2

Sesiune de autografe după U Cluj – FCSB 0-2

FCSB obișnuiește să atragă publicul pe stadioanele din țară. Dacă înaintea fluierului de start, Florin Tănase a fost cel care a împărțit poze și autografe, după meci au apărut în această ipostază și colegii săi. Mai exact, reporterul FANATIK i-a surprins de această dată pe Octavian Popescu, Dennis Politic, Alex Stoian și Daniel Bîrligea oferindu-le fanilor autografe.

Autografe după U Cluj - FCSB 0-2 Autografe după U Cluj - FCSB 0-2 Autografe după U Cluj - FCSB 0-2

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
