Sărbătoritul de la Petrolul Ploiești, spectacol după 1-0 cu Gloria Buzău: „E tare aerul în play-off. O să dau o bere în vestiar”

Petrolul Ploiești continuă să impresioneze, . Echipa pregătită de Mehmet Topal a învins-o pe Gloria Buzău, scor 1-0, în epilogul etapei a 16-a din SuperLiga. Ploieștenii au revenit pe locul 2 în ierarhie.

Alexandru Tudorie, eroul „găzarilor” în Gloria Buzău – Petrolul 0-1: „Suntem uniți și asta e cel mai important”

al meciului din Crâng. Atacantul în vârstă de 28 de ani a marcat din pasa finlandezului Tommi Jyry în minutul 26. Tudorie este golgheterul Petrolului Ploiești cu 6 goluri în SuperLiga.

„Am reușit să luăm 3 puncte și să revenim pe locul 2. Suntem bucuroși, avem timp acum să ne pregătim pentru că urmează meciuri foarte grele. Trebuie să demonstrăm că avem caracter, că suntem o echipă unită și că merităm să fim acolo unde suntem.

Am făcut un presing bun. Mulțumesc lui Tommi (n.r. Jyry) pentru că mi-a pasat ideal și mi-a făcut viața mai ușoară. Eram singur în fața porții și doar am pus latul, am înscris. Știm ce a fost la meciul tur cu Dinamo (1-4), nu trebuie să se mai întâmple.

Jucăm în fața propriilor fani și trebuie să ne luăm revanșa. În tur a fost o întâmplare, acum trebuie să demonstrăm asta. Trebuie să luăm meci cu meci. Suntem jucători buni, cu experiență, suntem uniți și cred că asta e cel mai important. S-a văzut și în seara asta. Suferim împreună, câștigăm împreună”, a declarat Alex Tudorie.

Paul Papp, spectacol după 1-0 cu Gloria Buzău: „E tare aerul în play-off. O să dau o bere în vestiar”

Paul Papp, titular în centrul defensivei Petrolului Ploiești la meciul cu Gloria Buzău, a împlinit luni, 11 noiembrie, vârsta de 35 de ani. Fundașul prahovenilor este fericit că echipa sa și-a învățat lecția după ce a fost egalată în superioritate numerică de Sepsi în etapa precedentă, scor 1-1.

„Am venit hotărâți să facem tot ce depinde de noi pentru cele 3 puncte și pentru a ne menține acolo sus. Chiar vorbeam cu băieții după meci în vestiar că din orice partidă ai de învățat. Dacă nu înveți, înseamnă că ai o problemă la cap.

Azi am stat bine în teren, ne-am învățat lecția. Am făcut un meci destul de bun. Era normal să ne domine și ei. N-a câștigat multă lume la Buzău, suntem fericiți că am luat cele 3 puncte foarte importante.

Va fi greu. Niciun meci în România nu e ușor, dacă nu-l tratezi serios. Ne-am propus să tratăm fiecare meci serios, să tratăm totul la cote maxime. Până acum ne iese. E tare aerul în play-off, dar sperăm să facem față. Sperăm să fim pregătiți pentru ceea ce va urma. Doar Dumnezeu știe ce se va întâmpla.

Am făcut 35 de ani, mă simt foarte bine, am grijă de mine, mă alimentez foarte bine. Îmi propun să mai joc atâta timp cât mai sunt capabil. O să dau și o bere în vestiar. Suntem oameni și avem și noi voie o bere”, a spus și Paul Papp.