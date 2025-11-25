Sport
Sârbii au văzut declarațiile lui Gigi Becali, înainte de Steaua Roșie – FCSB și nu s-au ferit: „Jocuri psihologice”

Presa din Serbia a aflat despre declarațiile pe care Gigi Becali le-a dat și că patronul echipei FCSB a anunțat echipa de start pentru partida cu Steaua Roșie.
Mihai Alecu
25.11.2025 | 07:30
Sarbii au vazut declaratiile lui Gigi Becali inainte de Steaua Rosie FCSB si nu sau ferit Jocuri psihologice
Presa din Serbia, despre declarațiile lui Gigi Becali
Așa cum a obișnuit în ultimii ani, Gigi Becali a anunțat ce jucători va alinia formația sa la următorul meci, în speță cel cu Steaua Roșie Belgrad.

Ce spune presa din Serbia despre declarațiile lui Gigi Becali

Presa din Serbia a aflat cele declarate de latifundiarul din Pipera, iar jurnaliștii din țara vecină se întreabă dacă echipa bucureșteană va folosi primul 11 pe care Gigi Becali l-a anunțat sau este doar un joc psihologic. Acesta este catalogat drept un om de afaceri controversat.

„Steaua Roșie și FCSB se vor întâlni joi, la ora 21:00, în cadrul etapei a cincea a Europa League, iar controversatul Gigi Becali, proprietarul echipei, a anunțat titularii înainte de meci. Rămâne de văzut dacă românul spune adevărul sau dacă jocurile psihologice dinaintea meciului au început deja. Becali are cu siguranță motive de nemulțumire pentru că FCSB a început sezonul extrem de prost în campionatul românesc și ocupă locul zece în clasament după 17 etape”, au scris cei de la Meridiansport.rs.

Echipa FCSB-ului anunțată de Gigi Becali pentru meciul cu Steaua Roșie

Omul de afaceri a făcut planul pe care echipa sa urmează să-l urmeze la confruntarea de la Belgrad, contra campioanei Serbiei. După ce în ultima partidă din SuperLiga a jucat fără închizător, FCSB va avea acum o linie de mijloc care să ofere mai multă siguranță.

„O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” pe care FCSB îl va alinia la meciul de joi seară cu Steaua Roșie: Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

