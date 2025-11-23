Sport

Sârbii jubilează înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Motivul pentru care sunt foarte optimiști, chiar dacă echipa a pierdut inexplicabil în ultima etapă

Jurnaliștii sârbi nu concep ca Steaua Roșie Belgrad să nu obțină, pe 27 noiembrie, în grupa de Europa League, victoria contra FCSB-ului. Motivul pentru care sunt plini de încredere și optimism.
Răzvan Scarlat
23.11.2025 | 19:25
Sarbii jubileaza inainte de Steaua Rosie Belgrad FCSB Motivul pentru care sunt foarte optimisti chiar daca echipa a pierdut inexplicabil in ultima etapa
FCSB va avea un meci infernal la Belgrad, cu Steaua Roșie. Sursa foto: sportpictures.eu
Steaua Roșie Belgrad va înfrunta, joi, pe FCSB în grupa de Europa League, etapa a 5-a. După patru meciuri, sârbii sunt pe locul 25, iar românii pe 31. Echipele sunt despărțite de un punct în clasament. Jurnaliștii sârbi au intrat, deja, în febra partidei și au remarcat un detaliu important. După ce au studiat istoricul duelului, au devenit și mai încrezători că roș-albii vor cuceri cele trei puncte.

Ce bilanț are Steaua Roșie cu echipele din România, în cupele europene

Mai exact, Steaua Roșie Belgrad are un bilanț extrem de bun contra echipelor din România, în cupele europene.

Până acum, a jucat șase meciuri și a obținut cinci victorii, cu o singură remiză, ceea ce crește și mai mult așteptările înaintea noii provocări europene de joi”, notează jurnaliștii sârbi de la hotsport.rs.

Echipele din România pe care Steaua Roșie le-a eliminat

Prima întâlnire cu o reprezentantă a României a avut loc în 1970, în optimile de finală ale Cupei Campionilor Europeni, împotriva echipei UTA Arad. Steaua Roșie s-a impus cu 3-0 pe Stadionul “Rajko Mitić”, grație golurilor marcate Filipović, Aćimović și Ostojić. În manșa secundă, sârbii au fost, din nou, superiori și au învins cu 3-1. Filipović a reușit “dubla”, iar cealaltă reușită a aparținut lui Janković.

Cinci ani mai târziu, roșii-albii au jucat o dublă manșă cu Universitatea Craiova, în Cupa UEFA. Primul meci, disputat în România, s-a încheiat cu victoria Stelei Roșii cu 3-1, iar marcatorii au fost Dušan Savić și Zoran Filipović, autorul unei “duble”. Returul de pe Maracana s-a încheiat la egalitate, 1-1, cu încă o reușită a lui Filipović, care a confirmat calificarea în runda următoare.

Ultimele dueluri cu un adversar din România au avut loc în sezonul 2021/2022, în play-off-ul pentru Europa League, împotriva celor de la CFR Cluj. Steaua Roșie a câștigat la Belgrad cu 4-0, prin golurile marcate de Katai, Ivanić, Pavkov și Ben. Calificarea a fost confirmat de o victorie cu 2-1 în România, grație reușitelor lui Katai și Pavkov.

Cu cine a pierdut Steaua Roșie în campionat

Astfel, bilanțul pe care Steaua Roșie Belgrad îl are, în cupele europene, cu echipele din România îi face pe jurnaliștii sârbi să jubileaze înaintea partidei cu FCSB.

Asta deși, în campionat, Steaua Roșie a pierdut, duminică, în deplasare, cu Javor, doar locul 10 înaintea rundei. Pentru gazde a marcat Krsmanovic, în minutul 84. În urma eșecului, roș-albii au ratat șansa să urce pe locul 1, pe care se află Partizan, marea rivală.

