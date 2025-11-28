Sârbii rămân cu un semn de întrebare după Steaua Roșie – FCSB 1-0 la Belgrad: „Decizia va fi mult discutată”

Campioana României a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad în meciul de la Belgrad. FCSB, deși a jucat minute bune în superioritate numerică, nu a produs mai nimic în atac. Jurnaliștii din Serbia au tras concluziile după partida de pe Marakana.
FCSB rămâne cu doar o victorie în actuala ediție de Europa League. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-1 meciul cu Steaua Roșie, dar mai gravă pare lipsa de reacție a elevilor lui Elias Charalambous. Campioana României a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus.
Roș-albaștrii nu au reușit să spargă blocul defensiv al celor de la Steaua Roșie Belgrad. Ba mai mult, jucătorii de la FCSB le-au permis adversarilor să creeze pericol prin erorile făcute pe faza de construcție.
Presa din Serbia a reacționat după meciul din Belgrad. Jurnaliștii din țara vecină au scos în evidență determinarea pe care au arătat-o jucătorii de la Steaua Roșie. Per total, au catalogat jocul românilor drept unul inferior.
„Echipa cu jucători mai puțini a învins FCSB în Europa League! Marakana îl sărbătorește pe Bruno, dar «prostia» lui Tebo aproape că i-a costat pe roșii și albi.
Jucătorii de la Steaua Roșie au obținut a doua victorie în ediția actuală de Europa League, fiind mai buni decât echipa românească FCSB, deși au jucat cu un jucător mai puțin! Practic, alb-roșii au fost mai buni decât românii, dar arbitrul francez putea influența rezultatul final, cu decizia din prima repriză. Jérôme Brissard a decis să-i acorde lui Tebo cartonaș roșu direct, deși acea decizie va fi mult discutată.
Eforturile puteau da roade imediat, dar au așteptat repriza a doua, iar acolo o singură ocazie a fost suficientă pentru ca Bruno Duarte să marcheze. Era minutul 50 al meciului când jucătorul a profitat de o centrare superbă a lui Seol și a înscris”, au scris cei de la Telegraf.