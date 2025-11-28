Sârbii rămân cu un semn de întrebare după Steaua Roșie – FCSB 1-0 la Belgrad: „Decizia va fi mult discutată”

ADVERTISEMENT

Campioana României a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad în meciul de la Belgrad. FCSB, deși a jucat minute bune în superioritate numerică, nu a produs mai nimic în atac. Jurnaliștii din Serbia au tras concluziile după partida de pe Marakana.

FCSB, răpusă de campioana Serbiei. Ce s-a întâmplat pe Marakana

. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-1 meciul cu Steaua Roșie, dar mai gravă pare lipsa de reacție a elevilor lui Elias Charalambous. Campioana României a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus.

Roș-albaștrii nu au reușit să spargă blocul defensiv al celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Presa din Serbia, laude pentru Steaua Roșie după victoria în fața campioanei României

Presa din Serbia a reacționat după meciul din Belgrad. Jurnaliștii din țara vecină au scos în evidență determinarea pe care au arătat-o jucătorii de la Steaua Roșie. Per total, au catalogat jocul românilor drept unul inferior.

„Echipa cu jucători mai puțini a învins FCSB în Europa League! Marakana îl sărbătorește pe Bruno, dar «prostia» lui Tebo aproape că i-a costat pe roșii și albi.

Jucătorii de la Steaua Roșie au obținut a doua victorie în ediția actuală de Europa League, fiind mai buni decât echipa românească FCSB, deși au jucat cu un jucător mai puțin! Practic, alb-roșii au fost mai buni decât românii, dar arbitrul francez putea influența rezultatul final, cu decizia din prima repriză. Jérôme Brissard a decis să-i acorde lui Tebo cartonaș roșu direct, deși acea decizie va fi mult discutată.

Eforturile puteau da roade imediat, dar au așteptat repriza a doua, iar acolo o singură ocazie a fost suficientă pentru ca Bruno Duarte să marcheze. Era minutul 50 al meciului când jucătorul a profitat de o centrare superbă a lui Seol și a înscris”, au scris cei de la .