Sârbii rămân cu un semn de întrebare după Steaua Roșie – FCSB 1-0 la Belgrad: „Decizia va fi mult discutată”

Ce au scris jurnaliștii din Serbia la finalul meciului pe care Steaua Roșie l-a câștigat pe teren propriu în fața campioanei României, FCSB. Decizia arbitrului le-a dat de gândit.
Alex Bodnariu
28.11.2025 | 06:15
Cum comentează jurnaliștii din Serbia succesul obținut de Steaua Roșie în fața celor de la FCSB. Foto: SportPictures
Campioana României a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad în meciul de la Belgrad. FCSB, deși a jucat minute bune în superioritate numerică, nu a produs mai nimic în atac. Jurnaliștii din Serbia au tras concluziile după partida de pe Marakana.

FCSB, răpusă de campioana Serbiei. Ce s-a întâmplat pe Marakana

FCSB rămâne cu doar o victorie în actuala ediție de Europa League. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-1 meciul cu Steaua Roșie, dar mai gravă pare lipsa de reacție a elevilor lui Elias Charalambous. Campioana României a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus.

Roș-albaștrii nu au reușit să spargă blocul defensiv al celor de la Steaua Roșie Belgrad. Ba mai mult, jucătorii de la FCSB le-au permis adversarilor să creeze pericol prin erorile făcute pe faza de construcție.

Presa din Serbia, laude pentru Steaua Roșie după victoria în fața campioanei României

Presa din Serbia a reacționat după meciul din Belgrad. Jurnaliștii din țara vecină au scos în evidență determinarea pe care au arătat-o jucătorii de la Steaua Roșie. Per total, au catalogat jocul românilor drept unul inferior.

„Echipa cu jucători mai puțini a învins FCSB în Europa League! Marakana îl sărbătorește pe Bruno, dar «prostia» lui Tebo aproape că i-a costat pe roșii și albi.

Jucătorii de la Steaua Roșie au obținut a doua victorie în ediția actuală de Europa League, fiind mai buni decât echipa românească FCSB, deși au jucat cu un jucător mai puțin! Practic, alb-roșii au fost mai buni decât românii, dar arbitrul francez putea influența rezultatul final, cu decizia din prima repriză. Jérôme Brissard a decis să-i acorde lui Tebo cartonaș roșu direct, deși acea decizie va fi mult discutată.

Eforturile puteau da roade imediat, dar au așteptat repriza a doua, iar acolo o singură ocazie a fost suficientă pentru ca Bruno Duarte să marcheze. Era minutul 50 al meciului când jucătorul a profitat de o centrare superbă a lui Seol și a înscris”, au scris cei de la Telegraf.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
