Sport

Sârbii sunt în stare de șoc! Antrenorul a murit la doar 44 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului

Ce tragedie! Antrenorul în vârstă de 44 de ani a decedat după ce a acuzat o stare puternică de rău în timpul meciului. A fost transportat la spital, dar medicii nu au putut face nimic
Ciprian Păvăleanu
03.11.2025 | 22:40
Sarbii sunt in stare de soc Antrenorul a murit la doar 44 de ani dupa ce i sa facut rau in timpul meciului
ULTIMA ORĂ
Un antrenor din campionatul Serbiei a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci
ADVERTISEMENT

Mladen Zizovic a murit la doar 44 de ani în timpul unui meci de fotbal din campionatul Serbiei. El a acuzat o stare puternică de rău în minutul 22 al partidei, iar la puțin timp s-a stins. Medicii nu au mai putut face nimic.

Tragedie în Serbia! S-a stins pe banca echipei sale la doar 44 de ani

Fotbalul sârb a fost zguduit astăzi de moartea antrenorului echipei Radnicki 1923, Mladen Zizovic. Echipa sa conducea cu 2-0 în minutul 22 în deplasarea de la Mladost, când tehnicianul a acuzat o stare gravă de rău.

ADVERTISEMENT

În ciuda intervenției prompte a medicilor, antrenorul sârb nu a mai putut fi salvat și s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Zizovic fusese numit ca antrenor principal al lui Radnicki în urmă cu doar două săptămâni, după ce ultima sa experiență fusese la Borac Banja Luka. Partida a continuat până aproape de finalul primei reprize, când vestea decesului său a făcut ca meciul să fie oprit, iar toți participanții de la evenimentul sportiv au fost devastați

Cariera lui Mladen Žižović

Mladen Zizovic a jucat de-a lungul carierei sale la mai multe echipe din Bosnia & Herțegovina, țară pentru care a jucat și în două meciuri internaționale. În timpul vieții sale de fotbalist, Zizovic a adunat meciuri pentru Mladost Rogatica, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar și Borac Banja Luka.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Mladen și-a început cariera în antrenorat în urmă cu aproape un deceniu, mai exact în 2017, când a devenit tehnicianul echipei pentru care activase și ca jucător, Radnik Bijeljina. El a mai antrenat Zrinjski Mostar, Shkupi, Borac Banja Luka și Radnički 1923, echipă ce s-a dovedit a fi ultima sa experiență.

ADVERTISEMENT
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea...
Digisport.ro
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Contre Gigi Becali – Dani Coman pe tema transferului lui Mario Tudose la...
Fanatik
Contre Gigi Becali – Dani Coman pe tema transferului lui Mario Tudose la FCSB. „Dacă va fi nevoie, vom vinde!”. Exclusiv
„Ce s-a întâmplat cu echipa?”. După ce a răspuns „no comment”, antrenorul din...
Fanatik
„Ce s-a întâmplat cu echipa?”. După ce a răspuns „no comment”, antrenorul din SuperLiga a pornit atacurile și și-a făcut praf jucătorii
„Revoluție” cu succes a lui Dan Șucu! Genoa a obținut prima victorie a...
Fanatik
„Revoluție” cu succes a lui Dan Șucu! Genoa a obținut prima victorie a sezonului în minutul 90+3 și a scăpat de ultimul loc din Serie A
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!