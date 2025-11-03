Sârbii sunt în stare de șoc! Antrenorul a murit la doar 44 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului

Mladen Zizovic a murit la doar 44 de ani în timpul unui meci de fotbal din campionatul Serbiei. El a acuzat o stare puternică de rău în minutul 22 al partidei, iar la puțin timp s-a stins. Medicii nu au mai putut face nimic.
Fotbalul sârb a fost zguduit astăzi de moartea antrenorului echipei Radnicki 1923, Mladen Zizovic. Echipa sa conducea cu 2-0 în minutul 22 în deplasarea de la Mladost, când tehnicianul a acuzat o stare gravă de rău.
În ciuda intervenției prompte a medicilor, antrenorul sârb nu a mai putut fi salvat și s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Zizovic fusese numit ca antrenor principal al lui Radnicki în urmă cu doar două săptămâni, după ce ultima sa experiență fusese la Borac Banja Luka. Partida a continuat până aproape de finalul primei reprize, când vestea decesului său a făcut ca meciul să fie oprit, iar toți participanții de la evenimentul sportiv au fost devastați
Mladen Zizovic a jucat de-a lungul carierei sale la mai multe echipe din Bosnia & Herțegovina, țară pentru care a jucat și în două meciuri internaționale. În timpul vieții sale de fotbalist, Zizovic a adunat meciuri pentru Mladost Rogatica, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar și Borac Banja Luka.
Mladen și-a început cariera în antrenorat în urmă cu aproape un deceniu, mai exact în 2017, când a devenit tehnicianul echipei pentru care activase și ca jucător, Radnik Bijeljina. El a mai antrenat Zrinjski Mostar, Shkupi, Borac Banja Luka și Radnički 1923, echipă ce s-a dovedit a fi ultima sa experiență.