Sârbii sunt în stare de șoc! Antrenorul a murit la doar 44 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului

Mladen Zizovic a murit la doar 44 de ani în timpul unui meci de fotbal din campionatul Serbiei. El a acuzat o stare puternică de rău în minutul 22 al partidei, iar la puțin timp s-a stins. Medicii nu au mai putut face nimic.

Tragedie în Serbia! S-a stins pe banca echipei sale la doar 44 de ani

Fotbalul sârb a fost zguduit astăzi de moartea antrenorului echipei Radnicki 1923, Mladen Zizovic. Echipa sa conducea cu 2-0 în minutul 22 în deplasarea de la Mladost, când tehnicianul a acuzat o stare gravă de rău.

În ciuda intervenției prompte a medicilor, antrenorul sârb nu a mai putut fi salvat și s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Zizovic fusese numit ca antrenor principal al lui Radnicki în urmă cu doar două săptămâni, după ce Partida a continuat până aproape de finalul primei reprize, când iar toți participanții de la evenimentul sportiv au fost devastați

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost – Radnički odmah prekinuta. — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic)

Cariera lui Mladen Žižović

Mladen Zizovic a jucat de-a lungul carierei sale la mai multe echipe din Bosnia & Herțegovina, țară pentru care a jucat și în două meciuri internaționale. În timpul vieții sale de fotbalist, Zizovic a adunat meciuri pentru Mladost Rogatica, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar și Borac Banja Luka.

Mladen și-a început cariera în antrenorat în urmă cu aproape un deceniu, mai exact în 2017, când a devenit tehnicianul echipei pentru care activase și ca jucător, Radnik Bijeljina. El a mai antrenat Zrinjski Mostar, Shkupi, Borac Banja Luka și Radnički 1923, echipă ce s-a dovedit a fi ultima sa experiență.