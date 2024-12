Șase câștigători de Liga Campionilor, pregătiți de un transfer în MLS. Un fost adversar al României este văzut înlocuitorul lui Messi la Inter Miami

Cum venirea lui Messi a ridicat nivelul de interes al americanilor față de fotbal, alți fotbaliști cu nume se pregătesc să ajungă în SUA. Americanii au identificat șase câștigători ai Ligii Campionilor, care ar putea semna pentru un club din MLS anul viitor. Noul sezon al MLS începe în luna martie.

Șase câștigători de Liga Campionilor, pregătiți pentru America

Campionatul de fotbal din America (MLS) s-a terminat în weekend cu victoria formației Los Angeles Galaxy. Echipa care l-a transferat în vară pe germanul Stefan Reus s-a impus cu 2-1 în finala cu New York Red Bulls și a devenit noua campioană a MLS.

Fotbalul de peste Ocean e din ce în ce mai efervescent, mai ales că SUA va găzdui două evenimente majore. În 2026, în SUA, Canada și Mexic este chiar Campionatul Mondial de fotbal, cu 48 de echipe.

Cei sase câștigători de Liga Campionilor, pregătiți pentru America:

Sergio Ramos (38 ani)

Legendarul fost căpitan al lui Real Madrid pare în formă și nerăbdător să revină pe teren. El se antrenează din greu acasă, de când a încheiat conturile cu Sevilla. Ramos a sperat ca Real Madrid să apeleze la el, după problemele din apărare pe care le are. Conducerea Los Blancos nu l-a luat însă în calcul. Iar Arabia Saudită nu a fost pe placul fotbalistului de 38 de ani. De aceea, Statele Unite ale Americii rămâne cea mai probabilă destinație a veteranului fundaș central.

Keylor Navas (37 ani)

După ce a jucat în cea mai bună echipă a lumii, în perioada în care Real Madrid a câștigat de trei ori Liga Campionilor, costaricanul a încălzit banca de rezerve la PSG. Apoi s-a chinuit să se impună la Nottingham Forest. E liber de contract și disponibil pentru un contract în MLS, mai ales că ar fi mult mai aproape de casă.

Kevin de Bruyne (33 ani)

De Bruyne, talismanul lui Manchester City, pare să își încheie cariera la cel mai înalt nivel. El a respins sugestiile unei rupturi cu Pep Guardiola, dar are șanse mici de a-și prelungi șederea la City. David Beckham l-a numit o prioritate pentru Inter Miami. Este văzut succesorul lui Lionel Messi (cu o scurtă perioadă de suprapunere).

Ilkay Gundogan (34 ani)

Germanul a semnat un contract pe un an la întoarcerea sa la Manchester City, cu o opțiune pentru un al doilea an. Dar primele semne sunt că Gundogan și-a pierdut din intensitate de la acel an la Barcelona și ar putea să-și caute de lucru în altă parte. „Din cauza rădăcinilor mele, Turcia este în mod natural interesantă”, a declarat jucătorul. “De asemenea, îmi place SUA, am fost acolo în vacanță de mai multe ori”, a deschis el portița către MLS.

James Rodriguez (35 ani)

Desemnat jucătorul turneului la Copa America din această vară, după ce a jucat un rol strălucit în parcursul Columbiei până în finală, Rodriguez s-a întors în fotbalul european. Din nefericire, de când a semnat cu Rayo Vallecano, el nu a reușit să se impună. A fost titular o singură dată în La Liga, așa că ar fi logic ca el să plece rapid. Rapoartele din Statele Unite sugerează că se află pe radarul mai multor formații din MLS.

Neymar (32 ani)

Superstarul brazilian a jucat un total de 428 de minute de la mutarea sa, pe bani mulți, de la PSG la Al Hilal. Aventura lui în Arabia Saudită se termină la sfârșitul sezonului. Neymar își dorește să ajungă lângă fotbaliștii alături de care a avut cele mai mari satisfacții. La Inter Miami sunt Messi și Suarez, iar tridentul MSN s-ar putea reface prin venirea brazilianului în Major League Soccer.

Inter Miami are un nou contract pentru Messi

Până ca alți fotbaliști cu nume să ajungă în SUA, Inter Miami a pregătit un nou contract pentru Messi Miliardarul Jorge Mas, care deține o cotă importantă din club, și-a exprimat dorința de a reînnoi contractul lui Leo Messi.

„Sunt foarte încrezător că el va deschide noul nostru stadion în 2026, asta ne dorim. Voi sta cu Leo la discuţii la un moment dat în această pauză competiţională. Sunt optimist că atâta timp cât Messi este sănătos, îl vom vedea în roz”, a declarat Jorge Mas pentru GiveMeSport