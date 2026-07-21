Sport

Şase echipe, calificate matematic la Cupa Mondială din 2030! De ce merg direct finalistele Spania şi Argentina

Situație nemaiîntâlnită după finala CM 2026, Spania - Argentina 1-0. Pentru prima dată în istorie se știu deja primele 6 echipe calificate matematic la următoarea ediție de Cupă Mondială, din 2030
Cristian Măciucă
21.07.2026 | 08:00
Sase echipe calificate matematic la Cupa Mondiala din 2030 De ce merg direct finalistele Spania si Argentina
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Şase echipe, calificate matematic la Cupa Mondială din 2030! De ce merg direct finalistele Spania şi Argentina. FOTO: Fanatik
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CM 2026 a fost un real succes, mai ales după ce s-a încheiat cu finala dintre Spania și Argentina, pe care ibericii au câștigat-o cu 1-o. Așadar, lumea e deja cu cândul la ediția viitoare, CM 2030, acolo unde nu mai puțin de 6 naționale sunt calificate matematic.

Care sunt echipele care deja s-au calificat la CM 2030

Nici nu s-a terminat bine CM 2026, iar șase țări au obținut deja biletele pentru ediția din 2030. Printre ele se numără și finalistele Spania și Argentina. Motivul nu are însă legătură cu parcursul lor de la turneul final din SUA, Canada și Mexic, ci  ci cu statutul special pe care îl vor avea la următorul Campionatul Mondial.

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Încă de când a confirmat atribuirea organizării competiției către șase țări, FIFA a transmis că naționalele lor vor participa automat la CM 2030, fără a mai trece prin preliminarii. Este vorba despre cele trei gazde, Spania, Portugalia și Maroc, și despre cele trei state cu statut special, Argentina, Uruguay și Paraguay. Locurile lor urmează să fie scăzute din cota alocată fiecărei confederații:

  • UEFA pierde trei locuri din preliminarii (Spania, Portugalia);
  • CAF pierde un loc (Maroc);
  • CONMEBOL pierde trei locuri (Argentina, Uruguay și Paraguay).

Spania este una dintre cele trei gazde principale ale competiției, alături de Portugalia și Maroc, în timp ce Argentina, Uruguay și Paraguay vor organiza câte un meci festiv dedicat aniversării a 100 de ani de la primul Campionat Mondial disputat în 1930. FIFA a decis ca și aceste trei țări sud-americane să beneficieze de calificare automată.

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Primul Campionat Mondial pe trei continente

Pentru prima dată, Cupa Mondială se va desfășura pe trei continente diferite: Europa, Africa și America de Sud. Programul competiției va începe în America de Sud, unde Uruguay, Argentina și Paraguay vor găzdui câte un meci festiv dedicat centenarului Cupei Mondiale. Ulterior, întreaga competiție se va muta în Spania, Portugalia și Maroc, țările care vor organiza grosul turneului final CM 2030. Așadar, chiar dacă Spania și Argentina au ajuns în finala CM 2026, acesta nu este motivul calificării lor la ediția din 2030. Cele două selecționate merg direct la turneul final exclusiv datorită statutului de țări organizatoare.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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