Șase jucători de la FCSB, la final de contract! Cine pleacă la finalul sezonului: “Decizia e la Gigi Becali!”

Deși se apropie meciul decisiv cu Dinamo, FCSB se gândește și la sezonul viitor. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit că nu mai puțin de șase jucători se află la final de contract.
Traian Terzian
25.05.2026 | 19:30
Gigi Becali (67 de ani) va decide ce se va întâmpla cu cei șase jucători aflați la final de contract cu FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a explicat la emisiunea ”MM la FANATIK” că dintre cei șase jucători aflați la final de contract, unor li se va face propunere de prelungire, dar nu tuturor.

Care sunt jucătorii de la FCSB aflați la final de contract

Întrebat de Horia Ivanovici dacă există posibilitatea ca fundașul Daniel Graovac să plece de la FCSB la finalul sezonului, Mihai Stoica a precizat că bosniacul se află la final de contract, la fel ca alți cinci jucători, iar decizia finală îi va aparține lui Gigi Becali.

”Graovac e la final de contract. Graovac, Ngezana, Baba Alhassan, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu, toți sunt la final de contract. Unora o să li se facă propuneri, altora nu. Eu sunt pentru la Graovac, dar Gigi Becali este cel care decide. O să vedem”, a declarat Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

Becali pregătește în vară o adevărată revoluție la FCSB

Deranjat de parcursul extrem de slab al echipei în acest sezon și ratarea play-off-ului, Gigi Becali a anunțat la începutul acestei luni că vor fi 6-7 jucători care vor pleca de la FCSB în vară, însă a precizat că Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana nu se află pe această listă.

”O să fie 6-7 jucători de care ne vom despărți. (n.r. – Despre Mihai Lixandru) Nu cred că este el, poate să fie, dar nu cred. Avem contract cu el. Săracul, nu am ce să-i fac, nu e vinovat el. După accidentare nu a mai fost. Nu știu care e psihologia asta, sunt unii fotbaliști care după accidentare nu mai sunt ăia, se schimbă.

Mihai Popescu, după accidentare e mai bun, fundașul central. Chiar și Dawa, spuneau că gata, se lasă de fotbal. Văd că e mai bun decât înainte, are timing mai bun. Ia fața adversarului, mai multă iuțeală, mai multă apreciere a mingii.

Cum să nu ai încredere în Ngezana? Nu am văzut cine este? Eu am văzut cine este el. În ultimul an el a fost accidentat. Sunt unii oameni care au ceva la bibilică. Nu înțeleg ce le spune doctorul. Operează-te, bă, că nu ai cum, ăla vede pe film acolo, pe RMN. Asta e problema, nebunia lui, nu că nu am încredere în el ca fotbalist”, a spus Becali.

Ei sunt jucătorii care vor pleca de la FCSB

După afirmațiile făcute de Gigi Becali, FANATIK a aflat în exclusivitate numele celor șapte fotbaliști care vor părăsi FCSB. Primul pe listă este veteranul Vlad Chiricheș, cel care și-a luat deja la revedere de la colegi, așa cu FANATIK a anunțat în urmă cu o lună.

Ceilalți șase jucători care au șanse mari să nu se mai afle în lot la startul sezonului următor sunt Risto Radunovic, David Kiki, Daniel Graovac, Ofri Arad, Lukas Zima, cu mențiunea că acesta va fi pus pe liber doar în cazul în care Ștefan Târnovanu va continua, și Dennis Politic, împrumutat în prezent la Hermannstadt.

Cine sunt jucătorii aflați la final de contract cu FCSB

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
