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Pentru noi, meciurile din Liga Națiunilor s-au încheiat. Trebuie să recunoaștem că au fost o corvoadă atât pentru jucători, staff cât și pentru suporterii naționalei. 6 meciuri, 5 înfrângeri, o victorie și ultimul loc ocupat într-o grupă cu niște adversari facili odinioară. Problema majoră care îngrijorează și mai mult decât locul ocupat este maniera în care s-a produs. A încasa 16 goluri în doar 6 partide, mai mult de 3 pe meci, spune multe despre nivelul actual al fotbalului.

Experimentele lui Hagi, făcute în numele unei, vezi Doamne!, „strategii de relansare” s-au dovedit a fi falimentare. Rușinea aproape a cuprins România.

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România ca Ștefăneștii de Jos pentru fotbalul european

Acest ultim loc în Grupa B a Ligii Națiunilor ne-a trimis la un viitor Adică suntem un fel de Șelimbăr, Ștefăneștii de Jos sau Dumbrăvița fotbalului european. Asta ca să fiu pe înțelesul tuturor. Putem întâlni în primăvară selecționate precum Cipru, Feroe, Belarus sau Estonia. Ce-am fost și ce-am ajuns!

N-am bătut mai pe nimeni, dar vrem la Euro 2028

Indiferent de rezultatele din această competiție europeană fostă INTERTOTO avem și obiectivul calificării la Turneul final European din anul 2028. Aici vom fi extrași din urna a 3-a valorică și vom da piept cu două echipe mai valoroase și cu una mai slabă decât noi. Va fi greu, trebuie să recunoaștem. Cu toate astea românii vor calificarea, Hagi la fel.

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Mereu optimist, dar și fair, „Regele” recunoaște greșelile făcute în ultimele 6 meciuri și se pare că a detectat și modul în care se poate realiza obiectivul.

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Hagi, optimist, dar nerealist. Oare are capacitatea să învețe din greșeli?

Tindem, unii, să-i dăm crezare “Cezarului”. Optimismul său poate deveni molipsitor. Hagi este printre puținii care cred cu tărie că “jucătorii români au valoare, că trebuie să aibă inițiativa și posesia, că trebuie să joace ofensiv, să aibă personalitate, să joace ambele faze, să aibă putere și, în consecință, obiectivul final să fie acela de-a câștiga fiecare meci”. Frumoase vorbe, greu de realizat.

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Viziunea lui Hagi este și a altora. Klopp și Zidane vor aceleași lucruri. Diferența este că ei pot și noi nu. Ce ne facem?

Din păcate pentru selecționer și a sa logică subiectivă lucrurile sunt departe de-a sta în acest fel. Sigur că aceste declarații publice ale sale sunt idealul oricărei echipe de club sau naționale. Oricare selecționer își dorește același lucru, fie că e vorba de Klopp, Zidane șamd.

Întrebarea este dacă Hagi este realist sau visător? Realitatea oferită în aceste 6 meciuri îi infirmă la greu dorințele. Coborârea cu picioarele pe pământ și abordarea realistă a posibilităților tehnice, fizice, psihice, tactice ale fotbaliștilor români la această oră și a jocului lor după posibilitățile reale este singura modalitate de-a avea de doi bani speranță întru calificarea la Euro 2028.

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Pe ce se bazează încrederea exacerbată a selecționerului?

Încrederea exacerbată bazată pe nedemonstrare, e bună pînă când nu se cade în ridicol. Cum să îi faci pe jucători să aibă personalitate când ei n-au avut-o vreodată? Cum să-i faci să aibă posesie și inițiativă când fotbalul românesc nu le-a avut niciodată? Hagi îi vede valoroși, alți 30 de antrenori nu Pe cine să credem?

Magicianul Hagi face Hocus Pocus-valoratus

Cum să aibă încredere când vreo 30 de antrenori care-i pregătesc la cluburi îi țin pe bancă sau nu-i utilizează? Cum să spui că au valoare când 30 de oameni nu-i consideră valoroși? O fi Hagi din alt film sau crede cineva că fotbaliștii români se pot metamorfoza peste noapte odată cu apariția în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia? E un fel de Hocus Pocus- valoratus.

Fotbaliștii lui Hagi se relaxează când conduc și se crispează când sunt conduși

Bîrligea spunea după meciul cu Bosnia, în care am înfrânt din nou că ”ne-am relaxat la 1-0 pentru noi”. Păi, te relaxezi când conduci și îți țâțâie fundul când ești condus? O spune chiar . Incredibil! “Le-am dat timp și spațiu”, declara selecționerul. Păi, asta așteaptă orice adversar.

Problemele par iremediabile

O altă declarație, de data asta a „logicului nostru Rege”, tot după meciul cu Bosnia a fost “Le-am dat spațiu și timp“. Păi bine domnule selecționer, se știe de când lumea și pământul că buna exploatare a spațiului și a timpului aduc victoriile în fotbal.

Nu știai acest lucru? Îl afli acum? De ce oare le-am dat spațiu și timp? Simplu, atâta putem. Cum se pot remedia aceste probleme? Nicicum într-un interval scurt de timp. Deci, personalitate nu avem, le dăm spații și timp adversarilor. Nu avem putere, suntem relaxați cînd conducem și crispați când suntem conduși și nici ambele faze nu le jucăm cum trebuie. În rest totul e în regulă după ideile nu multe, dar fixe ale selecționerului.

Ce-i de făcut pentru a ne califica la EURO? Să facem ce știm mai bine: Să-i păcălim

Ce-i de făcut pentru a putea avea de doi lei speranță să ajungem în 2028 în Regatul Unit și Irlanda? În primul rând Hagi și apoi și jucătorii să învețe din greșelile acestor ultime 6 partide jenante. Să fim realiști, să facem ce știm, iară nu ceea ce nu știm.

Să revenim la identitatea tradițională a echipei naționale și să nu visăm cai verzi pe pereți. Să privim adevărul în față și să-l acceptăm. Nu suntem mai buni ca alții, nu ne dorim mai mult ca alții, nu suntem mai valoroși ca alții și nu ne putem exprima mai bine ca alții. Asta este singura certitudine realistă de la care ar trebui pornită campania de calificare.

Hagi, Magician sau Don Quijote?

Ce poate Hagi să facă? Să devină realist și iluzionist. Dacă va reuși, va căpăta statutul de magician în ale antrenoratului, dacă nu, va rămâne un biet Don Quijote. Așadar, selecționerul ar trebui:

Să omogenizeze un lot de maximum 20 de jucători. Până și războaiele de azi se câștigă cu drona, nu cu ostași câtă frunză și iarbă ca pe vremuri. Să trateze faza defensivă cu maximă responsabilitate pentru că cele 16 goluri încasate în Nations League spun totul despre potential. Când mă refer la faza defensivă ea trebuie să includă toți jucătorii. Să accepte rolul de outsider și să gestioneze emoțiile. Deseori frica bine gestionată poate produce rezultate. Să joace contraatacul pentru că știe foarte bine că România așa a obținut marile victorii, nu cu posesia despre care nu știm mare lucru. Fiecare individ să fie atent la detaliile jocului, nu ca Rațiu în câteva meciuri. Suma greșelilor individuale elementare să fie mai mică decât ale adversarului. Să fie interesat de jocul fără minge al jucătorilor. Se știe în fotbal că un jucător are mingea în posesie maximum 2 minute în cazuri fericite. Este foarte important ce fac în celelalte 88. Oricum adversarii au mai multă posesie. Să reevalueze obiectiv rolul fiului său în angrenaj. Este sau nu utilă convocarea? Dar rolul în teren? Dar purtarea banderolei?

Hagi poate doar spoi pentru a nimeri Regatul Unit, ca orbul Brăila

Mai pe scurt, Gică Hagi nu-i poate face pe fotbaliștii naționalei mai buni, dar poate spoi o echipă națională cu mici minciunele importante pe termen scurt atunci când vizezi un obiectiv imediat, pe principiul și “orbul a nimerit Brăila”. La ultimele două meciuri, cu Polonia și Bosnia, am ajuns să tresărim la câteva faze, la câteva sclipiri, iar în celelalte patru dinaintea lor am fost jenibili (vorba lui Boanchiș).

Crede cineva că este suficient să învingem echipe ca Franța, Elveția sau Islanda, posibile adversare în preliminarii? Cu ce-au demonstrat Hagi și jucătorii până acum în Liga Națiunilor, cu siguranță nu.