Sport

Șase milioane de dolari și trei kilograme de aur. Premiu uriaș pentru câștigătorul Six Kings Slam

O competiție demonstrativă din Arabia Saudită, care a adus la start șase jucători de top, a oferit învingătorului cea mai mare recompensă din istoria tenisului
Catalin Oprea
19.10.2025 | 07:43
Sase milioane de dolari si trei kilograme de aur Premiu urias pentru castigatorul Six Kings Slam
ULTIMA ORĂ
Jannick Sinner a câștigat turneul Six Kings Slam dela Ryiad FOTO X

Jannik Sinner a câștigat pentru al doilea an consecutiv Six Kings Slam, după o victorie cu 6-2, 6-4 în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP). Tenismenul italian, numărul 2 mondial, se întoarce acasă cu un cec de 6 milioane de dolari, dintre care 1,5 milioane sunt doar pentru participare.

ADVERTISEMENT

Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului

Sinner s-a impus la Six Kings Slam de la Riyad, capitala Arabiei Saudite, după ce pierduse patru dintre ultimele cinci meciuri jucate contra liderului mondial. De data aceasta, Alcaraz a fost însă neputincios în fața rivalului său italian.

Finala mică a fost câștigată de Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), care a câștigat cu 7-6 (4) primul set al confruntării cu Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), după care sârbul a abandonat. La competiție au mai participat Alexander Zverev și Stefanos Tsitsipas.

ADVERTISEMENT

Turneul demonstrativ a avut un fond total de premiere de 13,5 milioane de dolari, identic cu cel acordat în 2024. Fiecare participant a încasat un bonus de participare de 1,5 milioane de dolari.

Italianul Jannick Sinner câștigase și anul trecut

Câștigătorul a plecat acasă cu cel mai mare premiu din istoria tenisului, pe care tot el în deținea, deoarece Sinner a câștigat și ediția din 2024. El a primit însă și un cadou special, extrem de valoros.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Anul trecut, Rafael Nadal, ca recunoaștere a carierei sale, a primit o rachetă din aur masiv în mărime naturală în prima ediție a Six Kings Slam. Un cadou similar, dar la fel de scump, în valoare de 250.000 de euro, a ajuns acum în mâinile lui Jannik Sinner.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să...
Digisport.ro
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”

Racheta cântărește puțin peste trei kilograme din metal și se alătură cecului de șase milioane de dolari ca câștigător. Italianul a luat deja 12 milioane de dolari din Arabia Saudită în doar două sezoane.

Djokovic, incert pentru Turneul Campionilor

Elita tenisului se va strânge din nou la Turneul Campionilor ATP, programat în perioada 9-16 noiembrie 2025, la Torino. Primii trei calificați sunt Sinner, Alcaraz și Djokovic. Ultimul nu e însă sigur de participare, din motive medicale.

ADVERTISEMENT

Pentru competiția care închide sezonul, mai sunt disponibile cinci locuri (posibil șase, dacă Djokovic se retrage) pentru Torino. Următorii în clasament sunt Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur și Lorenzo Musetti.

Duminică istorică! România luptă pentru aur la Campionatul European de tenis de masă...
Fanatik
Duminică istorică! România luptă pentru aur la Campionatul European de tenis de masă masculin și feminin. Când au loc meciurile și cine transmite
Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
Fanatik
Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a...
Fanatik
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Insinuări grave după Metaloglobus - FCSB 2-1: 'Sfidează și mafia pariurilor! Ori s-au...
iamsport.ro
Insinuări grave după Metaloglobus - FCSB 2-1: 'Sfidează și mafia pariurilor! Ori s-au terminat «pastilele» și «sucurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!