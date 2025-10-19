Șase milioane de dolari și trei kilograme de aur. Premiu uriaș pentru câștigătorul Six Kings Slam

Jannik Sinner a câștigat pentru al doilea an consecutiv Six Kings Slam, după o victorie cu 6-2, 6-4 în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP). Tenismenul italian, numărul 2 mondial, se întoarce acasă cu un cec de 6 milioane de dolari, dintre care 1,5 milioane sunt doar pentru participare.

Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului

Sinner s-a impus la Six Kings Slam de la Riyad, capitala Arabiei Saudite, după ce pierduse patru dintre ultimele cinci meciuri jucate contra liderului mondial. De data aceasta, Alcaraz a fost însă neputincios în fața rivalului său italian.

Finala mică a fost câștigată de Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), care a câștigat cu 7-6 (4) primul set al confruntării cu Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), după care sârbul a abandonat. La competiție au mai participat Alexander Zverev și Stefanos Tsitsipas.

Turneul demonstrativ a avut un fond total de premiere de 13,5 milioane de dolari, identic cu cel acordat în 2024. Fiecare participant a încasat un bonus de participare de 1,5 milioane de dolari.

Italianul Jannick Sinner câștigase și anul trecut

pe care tot el în deținea, deoarece Sinner a câștigat și ediția din 2024. El a primit însă și un cadou special, extrem de valoros.

Anul trecut, Rafael Nadal, ca recunoaștere a carierei sale, a primit o rachetă din aur masiv în mărime naturală în prima ediție a Six Kings Slam. Un cadou similar, dar la fel de scump, în valoare de 250.000 de euro, a ajuns acum în mâinile lui Jannik Sinner.

Racheta cântărește puțin peste trei kilograme din metal și se alătură cecului de șase milioane de dolari ca câștigător. Italianul a luat deja 12 milioane de dolari din Arabia Saudită în doar două sezoane.

A very special Golden Tennis Racquet for this year’s 👑!!! Congratulations, . — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)

Djokovic, incert pentru Turneul Campionilor

Elita tenisului se va strânge din nou la Turneul Campionilor ATP, programat în perioada 9-16 noiembrie 2025, la Torino. Primii trei calificați sunt Sinner, Alcaraz și Djokovic.

Pentru competiția care închide sezonul, mai sunt disponibile cinci locuri (posibil șase, dacă Djokovic se retrage) pentru Torino. Următorii în clasament sunt Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur și Lorenzo Musetti.