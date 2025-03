Șase milioane de euro pentru Rapid! Anunțul momentului făcut de Dan Șucu

Dan Șucu a prezentat viitorul mare proiect de infrastructură care va sta la baza clubului Rapid. se va ridica la aproximativ șase milioane de euro și va fi cuprinde multe facilități de ultimă generație.

Dan Șucu s-a sfătuit cu Mircea Lucescu pentru Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert

Dan Șucu face o nouă investiție masivă pentru viitorul clubului Rapid. Actualul finanțator al a anunțat că Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert va fi cel care va sta la baza performanței clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT

, Șucu a prezentat într-un mod spectaculos cum va arăta viitoarea bază de antrenament a Rapidului și a transmis că investiția se va ridica la șase milioane de euro. Aici, giuleștenii vor avea parte de cele mai moderne tehnici de pregătire și recuperare.

În videoclipul prezentat, patronul Rapidului a transmis că baza va cuprinde două terenuri de dimensiuni mari, cu gazon hibrid, un teren separat pentru antrenamentele cu portarii, unul pentru încălzire, plus o zonă de antrenament cu nisip, așa cum au solicitat preparatorii fizici.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, baza va cuprinde și un hotel care va fi utilat cu toate facilitățile de antrenament și recuperare (sală de forță, saună), iar suprafața totală a centrului de antrenament va fi de 3,5 hectare.

Șucu a explicat că s-a sfătuit cu selecționerul Mircea Lucescu pentru construcția hotelului, în ideea de a incorpora o bază completă în așa fel încât jucătorii să petreacă timp împreună, să ia masa împreună și să socializeze cât mai mult.

ADVERTISEMENT

Când va fi gata proiectul grandios al lui Dan Șucu

Proiectul grandios al lui Dan Șucu va fi unul de durată, dar construcția nu se va întinde pe o perioadă foarte mare de timp. Zona verde va fi gata încă din această vară, cea de pregătire fizică va fi gata anul acesta, iar hotelul într-un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pe lângă cele enumerate, Rapidul va mai avea la dispoziție o sală de analiză video, plus o zonă pentru filmarea antrenamentelor sau a meciurilor.

Comunicatul lui Dan Șucu, finanțatorul Rapidului:

„Stimați rapidiști,

De când am venit la Rapid am avut un singur gând, acela de a construi mai mult decât o echipă, un club puternic, cu o fundație solidă, pentru generații întregi de rapidiști. De aceea am investit și continuăm să investim masiv în infrastructură, care trebuie să fie temelia unui viitor strălucit.

Acesta este viitorul Rapidului! Investim în infrastructură, în performanță și în generațiile care vin”, a fost mesajul lui Dan Șucu.